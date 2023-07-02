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На Крымском мосту увеличили число постов досмотра - РИА Новости, 02.07.2023
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12:22 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/most-1881733952.html
На Крымском мосту увеличили число постов досмотра
На Крымском мосту увеличили число постов досмотра - РИА Новости, 02.07.2023
На Крымском мосту увеличили число постов досмотра
Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, на данный момент рост очереди остановлен, сообщила... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:22
2023-07-02T12:22
россия
краснодарский край
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, на данный момент рост очереди остановлен, сообщила пресс-служба минтранса Крыма. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. К 10 утра воскресенья затор, достигавший в субботу 9 километров, составлял 7 километров, время ожидания - до 5 часов. При выезде из Крыма автомобильной пробки не было. "Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди", - говорится в сообщении. Ведётся оптимизация досмотровых работ, добавили в минтрансе.
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россия
краснодарский край
республика крым
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россия, краснодарский край, общество, республика крым
Россия, Краснодарский край, Общество, Республика Крым
На Крымском мосту увеличили число постов досмотра

Минтранс Крыма: число постов досмотра увеличили на Крымском мосту во избежание очередей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, на данный момент рост очереди остановлен, сообщила пресс-служба минтранса Крыма.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. К 10 утра воскресенья затор, достигавший в субботу 9 километров, составлял 7 километров, время ожидания - до 5 часов. При выезде из Крыма автомобильной пробки не было.
"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди", - говорится в сообщении.
Ведётся оптимизация досмотровых работ, добавили в минтрансе.
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