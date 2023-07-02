https://ria.ru/20230702/most-1881733952.html

На Крымском мосту увеличили число постов досмотра

На Крымском мосту увеличили число постов досмотра - РИА Новости, 02.07.2023

На Крымском мосту увеличили число постов досмотра

Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, на данный момент рост очереди остановлен, сообщила... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:22

2023-07-02T12:22

2023-07-02T12:22

россия

краснодарский край

общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Количество постов досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличено, на данный момент рост очереди остановлен, сообщила пресс-служба минтранса Крыма. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ ранее информировали, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. К 10 утра воскресенья затор, достигавший в субботу 9 километров, составлял 7 километров, время ожидания - до 5 часов. При выезде из Крыма автомобильной пробки не было. "Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с крымской стороны на краснодарскую. При постоянно прибывающем транспорте, на данный момент, остановили рост очереди", - говорится в сообщении. Ведётся оптимизация досмотровых работ, добавили в минтрансе.

https://ria.ru/20230702/probka-1881725552.html

россия

краснодарский край

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, общество, республика крым