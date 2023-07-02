Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/most-1881702087.html
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту - РИА Новости, 02.07.2023
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:01
2023-07-02T01:01
общество
россия
краснодарский край
леонид ивлев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106819/80/1068198038_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_1a6f95cb28132851a1a05e90a4517039.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, в связи с чем увеличено количество постов и смен. "Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения", - сказал РИА Новости Ивлев. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.
https://ria.ru/20230701/most-1881640714.html
https://ria.ru/20230701/probka-1881698933.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106819/80/1068198038_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_a1f596bde03e10ec9ba4344b1dbe1db6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, краснодарский край, леонид ивлев, госдума рф
Общество, Россия, Краснодарский край, Леонид Ивлев, Госдума РФ
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Депутат Ивлев призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту в курортный сезон

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы России Леонид Ивлев
Депутат Государственной Думы России Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы России Леонид Ивлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту.
В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, в связи с чем увеличено количество постов и смен.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Охрана назвала причину затруднения движения на подходе к Крымскому мосту
1 июля, 14:09
"Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения", - сказал РИА Новости Ивлев.
Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин
Пробка на подъездах к Крымскому мосту начала сокращаться
1 июля, 23:40
 
ОбществоРоссияКраснодарский крайЛеонид ИвлевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала