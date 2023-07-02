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Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту - РИА Новости, 02.07.2023
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:01
2023-07-02T01:01
2023-07-02T01:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, в связи с чем увеличено количество постов и смен. "Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения", - сказал РИА Новости Ивлев. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.
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общество, россия, краснодарский край, леонид ивлев, госдума рф
Общество, Россия, Краснодарский край, Леонид Ивлев, Госдума РФ
Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту
Депутат Ивлев призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту в курортный сезон