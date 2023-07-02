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Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту - РИА Новости, 02.07.2023

Депутат Госдумы призвал увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:01

2023-07-02T01:01

2023-07-02T01:01

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краснодарский край

леонид ивлев

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал установить на период курортного сезона дополнительные пункты досмотра и увеличить число контролеров на Крымском мосту. В оперативном штабе Краснодарского края в субботу заявили о пробке длиной около девяти километров, позже она сократилась до пяти. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ сообщили, что очереди связаны с ростом количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, в связи с чем увеличено количество постов и смен. "Проблема с пробками на подъезде к Крымскому мосту пока не решена. Надо ставить на период пикового курортного сезона дополнительные пункты досмотра, а также увеличить число контролеров. Вопрос требует срочного вмешательства и решения", - сказал РИА Новости Ивлев. Депутат подчеркнул, что намерен отправить соответствующий запрос в Минтранс РФ.

https://ria.ru/20230701/most-1881640714.html

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общество, россия, краснодарский край, леонид ивлев, госдума рф