https://ria.ru/20230702/moldavia-1881795881.html

Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой

Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой - РИА Новости, 02.07.2023

Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой

Выход из СНГ является долгосрочным процессом и нынешняя власть Молдавии не успеет поломать то, что создавалось годами, заявил в интервью экс-президент... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T23:25

2023-07-02T23:25

2023-07-02T23:25

молдавия

россия

игорь додон

снг

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игорь гросу

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Выход из СНГ является долгосрочным процессом и нынешняя власть Молдавии не успеет поломать то, что создавалось годами, заявил в интервью экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению спикера парламента, лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Руководством Молдовы движут нездоровые политические амбиции, которые не соответствуют интересам республики. К счастью, выход из СНГ - очень долгосрочный процесс. Я думаю, что нынешняя власть просто не успеет поломать то, что мы создавали годами. Мы обязательно будем сотрудничать с нашими партнерами из СНГ, использовать статус наблюдателя в ЕАЭС и дальше углублять наши интеграционные процессы", - сказал Додон в эфире местного телеканала GRT. Он обратил внимание на то, что Молдавия собирается уходить с традиционных площадок в то время, когда грамотные правители других стран принимают решения о дополнительном сотрудничестве - с ЕАЭС, БРИКС, ШОС. "Это стратегическая ошибка внешней политики нынешних властей. Чем им мешает СНГ? Европейской интеграции точно не мешает. ЕС никогда не ставил условием: если вы хотите с нами торговать, дружить, то выходите из Содружества", - подчеркнул экс-президент. Ранее кабмин одобрил разрыв четырех соглашений с СНГ: о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отношения Молдавии с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. Согласно соцопросам, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.

https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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молдавия, россия, игорь додон, снг, содружество , игорь гросу, евразийский экономический союз, в мире