https://ria.ru/20230702/medvedev-1881790062.html

Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом

Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом

Россия готова искать разумные компромиссы для выхода из фазы тотального противостояния с Западом, но интересы РФ должны быть учтены, в частности, никакой... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:07

2023-07-02T22:07

2023-07-02T22:07

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия готова искать разумные компромиссы для выхода из фазы тотального противостояния с Западом, но интересы РФ должны быть учтены, в частности, никакой АнтиРоссии больше не должно быть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "На что мы готовы пойти для выхода из фазы тотального противостояния. Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов. Во-первых, наши интересы должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо", - написал он в статье для "Российской газеты".

https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881789375.html

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россия, дмитрий медведев