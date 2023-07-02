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Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом
Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом
Россия готова искать разумные компромиссы для выхода из фазы тотального противостояния с Западом, но интересы РФ должны быть учтены, в частности, никакой... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:07
2023-07-02T22:07
2023-07-02T22:07
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия готова искать разумные компромиссы для выхода из фазы тотального противостояния с Западом, но интересы РФ должны быть учтены, в частности, никакой АнтиРоссии больше не должно быть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "На что мы готовы пойти для выхода из фазы тотального противостояния. Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов. Во-первых, наши интересы должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо", - написал он в статье для "Российской газеты".
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россия, дмитрий медведев
Медведев назвал принципиальный для России вопрос в отношениях с Западом
Зампред Совбеза Медведев: никакой анти-России не должно быть, иначе все плохо закончится