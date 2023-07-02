Рейтинг@Mail.ru
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 02.07.2023 (обновлено: 17:04 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/lvov-1881749211.html
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ
Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу"... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:02
2023-07-02T17:04
львов
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40807/57/408075765_0:132:3084:1866_1920x0_80_0_0_8f233b50b1499a4aeb49982cc2e22be1.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу" руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко. "Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20 процентов, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — сказал он. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе.В Сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовки.
https://ria.ru/20230622/kladbische-1879696847.html
https://ria.ru/20230628/izbienie-1881000648.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40807/57/408075765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c8e451fee721fda85d8eac5fe3ada5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, владимир зеленский, украина
Львов, Владимир Зеленский, Украина
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ

Во Львове заявили, что всего 20 процентов мужчин приходят в военкоматы добровольно

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу" руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.
"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20 процентов, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — сказал он.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
СМИ: во Львове раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ
22 июня, 02:48
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе.
В Сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ
28 июня, 22:25
 
ЛьвовВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала