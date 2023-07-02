https://ria.ru/20230702/lvov-1881749211.html

Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ

Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023

Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ

Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу"... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:02

2023-07-02T15:02

2023-07-02T17:04

львов

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу" руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко. "Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20 процентов, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — сказал он. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе.В Сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовки.

https://ria.ru/20230622/kladbische-1879696847.html

https://ria.ru/20230628/izbienie-1881000648.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

львов, владимир зеленский, украина