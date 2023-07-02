https://ria.ru/20230702/lvov-1881749211.html
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ
Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу"... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:02
2023-07-02T15:02
2023-07-02T17:04
львов
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40807/57/408075765_0:132:3084:1866_1920x0_80_0_0_8f233b50b1499a4aeb49982cc2e22be1.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу" руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко. "Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20 процентов, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — сказал он. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе.В Сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовки.
https://ria.ru/20230622/kladbische-1879696847.html
https://ria.ru/20230628/izbienie-1881000648.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40807/57/408075765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c8e451fee721fda85d8eac5fe3ada5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, владимир зеленский, украина
Львов, Владимир Зеленский, Украина
Во Львове заявили об угрозе срыва мобилизации в ВСУ
Во Львове заявили, что всего 20 процентов мужчин приходят в военкоматы добровольно
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой, так как лишь 20 процентов военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, заявил украинскому "24 каналу
" руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.
"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20 процентов, половина из которых — контрактники, от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — сказал он.
СМИ: во Львове раскапывают старые могилы для захоронения солдат ВСУ
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Повестки новобранцам могут вручать в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе.
В Сети часто появляются видео, на которых мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, не раз рассказывали, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовки.
Военного из Львова жестоко избил его капитан, сообщили СМИ