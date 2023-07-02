https://ria.ru/20230702/lisichansk-1881750246.html
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения - РИА Новости, 02.07.2023
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения
Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:18
2023-07-02T15:18
2023-07-02T15:18
луганская народная республика
лисичанск
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg
ЛУГАНСК (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7 тысячи абонентов Лисичанска, сообщили в телеграм-канале городской администрации. "ГУП ЛНР "РСК" уже подключили 18 747 абонентов... За прошедшую неделю было подключено 894 новых абонента" - говорится в сообщении правительства ЛНР. Кроме того, как отмечается, ситуация осложняется из-за минировании территории, по которой проходит высоковольтная линия. Ремонтники продолжают вести восстановительные работы. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20230630/dopros-1881583313.html
луганская народная республика
лисичанск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_935a2d3699ff414a01ddd5fc236c726d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, донбасс
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Донбасс
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения
Более 18 тысяч абонентов получили электричество в Лисичанске