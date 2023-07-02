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В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения - РИА Новости, 02.07.2023
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15:18 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/lisichansk-1881750246.html
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения - РИА Новости, 02.07.2023
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения
Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:18
2023-07-02T15:18
луганская народная республика
лисичанск
донбасс
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ЛУГАНСК (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7 тысячи абонентов Лисичанска, сообщили в телеграм-канале городской администрации. "ГУП ЛНР "РСК" уже подключили 18 747 абонентов... За прошедшую неделю было подключено 894 новых абонента" - говорится в сообщении правительства ЛНР. Кроме того, как отмечается, ситуация осложняется из-за минировании территории, по которой проходит высоковольтная линия. Ремонтники продолжают вести восстановительные работы. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
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луганская народная республика
лисичанск
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луганская народная республика, лисичанск, донбасс
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Донбасс
В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения

Более 18 тысяч абонентов получили электричество в Лисичанске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7 тысячи абонентов Лисичанска, сообщили в телеграм-канале городской администрации.
"ГУП ЛНР "РСК" уже подключили 18 747 абонентов... За прошедшую неделю было подключено 894 новых абонента" - говорится в сообщении правительства ЛНР.
Кроме того, как отмечается, ситуация осложняется из-за минировании территории, по которой проходит высоковольтная линия. Ремонтники продолжают вести восстановительные работы.
Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.
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