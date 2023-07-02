https://ria.ru/20230702/lisichansk-1881750246.html

В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения

В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения - РИА Новости, 02.07.2023

В Лисичанске продолжается восстановление электроснабжения

Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:18

2023-07-02T15:18

2023-07-02T15:18

луганская народная республика

лисичанск

донбасс

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ЛУГАНСК (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Специалисты государственного унитарного предприятия Луганской народной республики "Республиканской сетевой компании" обеспечили энергоснабжение более 18,7 тысячи абонентов Лисичанска, сообщили в телеграм-канале городской администрации. "ГУП ЛНР "РСК" уже подключили 18 747 абонентов... За прошедшую неделю было подключено 894 новых абонента" - говорится в сообщении правительства ЛНР. Кроме того, как отмечается, ситуация осложняется из-за минировании территории, по которой проходит высоковольтная линия. Ремонтники продолжают вести восстановительные работы. Летом 2022 года украинские войска, оставляя город Лисичанск в Донбассе, взорвали и разрушили часть важных административных зданий. Также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20230630/dopros-1881583313.html

луганская народная республика

лисичанск

донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

луганская народная республика, лисичанск, донбасс