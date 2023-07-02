https://ria.ru/20230702/leopard-1881772884.html
СМИ: между Германией и Польшей разразился скандал из-за танков Leopard
СМИ: между Германией и Польшей разразился скандал из-за танков Leopard - РИА Новости, 02.07.2023
СМИ: между Германией и Польшей разразился скандал из-за танков Leopard
Между Германией и Польшей разразился скандал из-за проблем с обслуживанием переданных Украине танков Leopard, пишет журнал Der Speigel. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:33
2023-07-02T18:33
2023-07-02T20:35
в мире
борис писториус
польша
варшава
берлин (город)
специальная военная операция на украине
германия
krauss-maffei wegmann
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Между Германией и Польшей разразился скандал из-за проблем с обслуживанием переданных Украине танков Leopard, пишет журнал Der Speigel. "Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта", — говорится в публикации.По данным СМИ, камнем преткновения стала разница в оценке стоимости работ."PGZ хочет взимать более 100 тысяч евро за первичную диагностику танков. В Германии за это обычно платят около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий после ремонта", — уточняется в статье. Как указывает издание, препятствием для заключения контракта также стали разногласия на политическом уровне."Польское правительство практически никогда не упускает возможности выступить против немецких властей. Еще до отправки боевых танков Варшава публично обвиняла Берлин в немеренной задержке поставок. Кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированны", — резюмировалось в материале.
https://ria.ru/20230702/ukraina-1881762012.html
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
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в мире, борис писториус, польша, варшава, берлин (город), германия, krauss-maffei wegmann, украина
В мире, Борис Писториус, Польша, Варшава, Берлин (город), Специальная военная операция на Украине, Германия, Krauss-Maffei Wegmann, Украина
СМИ: между Германией и Польшей разразился скандал из-за танков Leopard
Spiegel: между Берлином и Варшавой разразился скандал из-за стоимости обслуживания Leopard