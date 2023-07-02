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В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"

В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами" - РИА Новости, 02.07.2023

В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"

Украинским войскам не хватает оружия от западных союзников, чтобы справляться с российскими беспилотниками "Ланцет", заявил советник министра обороны Украины... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T03:54

2023-07-02T03:54

2023-07-02T11:12

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинским войскам не хватает оружия от западных союзников, чтобы справляться с российскими беспилотниками "Ланцет", заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph."Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников. <...> Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. <...> Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск", — сказал он.По словам Сака, Запад мог бы помочь, например, передав Киеву немецкие танки Gepard и австралийские полноприводные бронированные машины Hawkei, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы. При этом советник министра упрекнул Австралию в том, что она пытается "найти какие-то предлоги", чтобы не отправлять свои машины на Украину."Современное оборудование для создания помех — очень важный аспект наших возможностей по борьбе с беспилотниками. Но нам этого очень не хватает, и мы рассчитываем на наших союзников, и надеюсь, когда-нибудь у нас их будет больше", — посетовал Сак.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881658634.html

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технологии, украина, россия, киев, нато, в мире