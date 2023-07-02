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В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами" - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:54 02.07.2023 (обновлено: 11:12 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"
В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами" - РИА Новости, 02.07.2023
В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"
Украинским войскам не хватает оружия от западных союзников, чтобы справляться с российскими беспилотниками "Ланцет", заявил советник министра обороны Украины... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T03:54
2023-07-02T11:12
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
киев
нато
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинским войскам не хватает оружия от западных союзников, чтобы справляться с российскими беспилотниками "Ланцет", заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph.&quot;Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников. &lt;...&gt; Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. &lt;...&gt; Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск&quot;, — сказал он.По словам Сака, Запад мог бы помочь, например, передав Киеву немецкие танки Gepard и австралийские полноприводные бронированные машины Hawkei, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы. При этом советник министра упрекнул Австралию в том, что она пытается "найти какие-то предлоги", чтобы не отправлять свои машины на Украину."Современное оборудование для создания помех — очень важный аспект наших возможностей по борьбе с беспилотниками. Но нам этого очень не хватает, и мы рассчитываем на наших союзников, и надеюсь, когда-нибудь у нас их будет больше", — посетовал Сак.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881658634.html
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технологии, украина, россия, киев, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Киев, НАТО, В мире
В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"

Советник министра обороны Украины Сак: Киеву не хватает западного оружия для борьбы с БПЛА

© Фото : АО "Концерн "Калашников"БПЛА-камикадзе ZALA — "Ланцет-3"
БПЛА-камикадзе ZALA — Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
БПЛА-камикадзе ZALA — "Ланцет-3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинским войскам не хватает оружия от западных союзников, чтобы справляться с российскими беспилотниками "Ланцет", заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph.
«

"Наша разведка говорит, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников. <...> Не будем хвалить русских, но это неплохое оружие. <...> Нас беспокоит все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск", — сказал он.

По словам Сака, Запад мог бы помочь, например, передав Киеву немецкие танки Gepard и австралийские полноприводные бронированные машины Hawkei, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы. При этом советник министра упрекнул Австралию в том, что она пытается "найти какие-то предлоги", чтобы не отправлять свои машины на Украину.
"Современное оборудование для создания помех — очень важный аспект наших возможностей по борьбе с беспилотниками. Но нам этого очень не хватает, и мы рассчитываем на наших союзников, и надеюсь, когда-нибудь у нас их будет больше", — посетовал Сак.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияКиевНАТОВ мире
 
 
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