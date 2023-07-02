https://ria.ru/20230702/kuba-1881703123.html

Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану

Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану - РИА Новости, 02.07.2023

Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану

Необходимо запустить авиарейс из Москвы в Гавану, заявил журналистам российский посол на Кубе Виктор Коронелли. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:19

2023-07-02T01:19

2023-07-02T13:50

москва

куба

россия

виктор коронелли

аэрофлот

в мире

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965252_0:151:3007:1842_1920x0_80_0_0_209cc6f1fd891c234bc8f7d7049270bf.jpg

ВАРАДЕРО (Куба), 2 июл - РИА Новости. Необходимо запустить авиарейс из Москвы в Гавану, заявил журналистам российский посол на Кубе Виктор Коронелли. Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Они выполняются из Москвы на курорт Варадеро. "Нам очень нужен хотя бы один рейс в неделю из Москвы в Гавану, я прошу, чтобы "Аэрофлот" нас услышал", - сказал Коронелли. Он отметил, что это вопрос не только туризма, но и развития бизнес-связей. "На Кубе работает значительное количество представителей наших органов федерально-исполнительной власти, много кубинцев работает в Москве. Растут контакты по линии бизнеса. Варадеро - прекрасно, но все-таки 150 километров от Гаваны", - отметил Коронелли.Читайте полный текст интервью Виктора Коронелли >>

https://ria.ru/20230701/kuba-1881607644.html

https://ria.ru/20230614/kuba-1878087454.html

москва

куба

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, куба, россия, виктор коронелли, аэрофлот, в мире