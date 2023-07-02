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Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану
Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану - РИА Новости, 02.07.2023
Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану
Необходимо запустить авиарейс из Москвы в Гавану, заявил журналистам российский посол на Кубе Виктор Коронелли. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:19
2023-07-02T01:19
2023-07-02T13:50
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ВАРАДЕРО (Куба), 2 июл - РИА Новости. Необходимо запустить авиарейс из Москвы в Гавану, заявил журналистам российский посол на Кубе Виктор Коронелли. Россия и Куба с 1 июля возобновили регулярные авиарейсы. Они выполняются из Москвы на курорт Варадеро. "Нам очень нужен хотя бы один рейс в неделю из Москвы в Гавану, я прошу, чтобы "Аэрофлот" нас услышал", - сказал Коронелли. Он отметил, что это вопрос не только туризма, но и развития бизнес-связей. "На Кубе работает значительное количество представителей наших органов федерально-исполнительной власти, много кубинцев работает в Москве. Растут контакты по линии бизнеса. Варадеро - прекрасно, но все-таки 150 километров от Гаваны", - отметил Коронелли.Читайте полный текст интервью Виктора Коронелли >>
https://ria.ru/20230701/kuba-1881607644.html
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москва, куба, россия, виктор коронелли, аэрофлот, в мире
Москва, Куба, Россия, Виктор Коронелли, Аэрофлот, В мире, Туризм
Посол России на Кубе призвал запустить рейс из Москвы в Гавану
Посол России на Кубе Коронелли призвал запустить авиарейс из Москвы в Гавану