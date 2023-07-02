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Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом - РИА Новости, 02.07.2023
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16:45 02.07.2023 (обновлено: 16:46 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом - РИА Новости, 02.07.2023
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом
Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:45
2023-07-02T16:46
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу, передает агентство Франс Пресс. "Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу", - говорится в сообщении агентства. Целью такого необычного "брачного союза" является приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе. В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Также крокодил получил имя "Алисия Адриана". "Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", - приводит агентство слова мэра города.
https://ria.ru/20171023/1507380163.html
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в мире, мексика
В мире, Мексика
Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом

AFP: мэр города на юге Мексики ради ритуала на удачу сыграл свадьбу с самкой крокодила

© RUSVEL RASGADOВиктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени "La Niсa Princesa" ("Девушка-принцесса") перед тем, как жениться на ней
Виктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени La Niсa Princesa (Девушка-принцесса) перед тем, как жениться на ней
© RUSVEL RASGADO
Виктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени "La Niсa Princesa" ("Девушка-принцесса") перед тем, как жениться на ней
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу, передает агентство Франс Пресс.
«
"Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу", - говорится в сообщении агентства.
Целью такого необычного "брачного союза" является приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе.
В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Также крокодил получил имя "Алисия Адриана".
«
"Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", - приводит агентство слова мэра города.
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