Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом
AFP: мэр города на юге Мексики ради ритуала на удачу сыграл свадьбу с самкой крокодила
© RUSVEL RASGADOВиктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени "La Niсa Princesa" ("Девушка-принцесса") перед тем, как жениться на ней
© RUSVEL RASGADO
Виктор Хьюго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелула, целует очкового каймана (Caiman crocodilus) по имени "La Niсa Princesa" ("Девушка-принцесса") перед тем, как жениться на ней
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу, передает агентство Франс Пресс.
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"Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу", - говорится в сообщении агентства.
Целью такого необычного "брачного союза" является приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе.
В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Также крокодил получил имя "Алисия Адриана".
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"Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", - приводит агентство слова мэра города.