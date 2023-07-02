https://ria.ru/20230702/krokodil-1881759489.html

Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом

Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом - РИА Новости, 02.07.2023

Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилом

Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:45

2023-07-02T16:45

2023-07-02T16:46

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мексика

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле, в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу, передает агентство Франс Пресс. "Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии в рамках традиционного ритуала, призванного принести удачу его народу", - говорится в сообщении агентства. Целью такого необычного "брачного союза" является приношение дара богам, чтобы те обеспечили дожди, хороший урожай, мир и спокойствие в городе. В этих местах крокодилы символизируют воду и удачную рыбалку, являющуюся основным источником пропитания для жителей. Перед бракосочетанием "невесте" завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников церемонии не пострадал. Также крокодил получил имя "Алисия Адриана". "Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно. Без любви не может быть брака... Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой", - приводит агентство слова мэра города.

https://ria.ru/20171023/1507380163.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексика