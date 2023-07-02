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Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом
Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом - РИА Новости, 03.07.2023
Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом
Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, говорится в статье зампредседателя Совбеза Дмитрия... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-02T22:39
2023-07-02T22:39
2023-07-03T00:38
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, говорится в статье зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева для "Российской газеты"."Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия", — отметил Медведев.Он предупредил, что сейчас миру грозит ядерный апокалипсис. Причин для этого, по мнению автора, как минимум две."Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так", — написал Медведев.Второй причиной зампред Совбеза назвал сам факт применения ядерного оружия ранее "известно, кем и где". Из-за этого "никакого табу нет", заключил он.
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом
Медведев: тектонический цивилизационный разлом в разных частях мира может усугубиться
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, говорится в статье
зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева для "Российской газеты".
"Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия", — отметил Медведев.
Он предупредил, что сейчас миру грозит ядерный апокалипсис. Причин для этого, по мнению автора, как минимум две.
"Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так", — написал Медведев.
Второй причиной зампред Совбеза назвал сам факт применения ядерного оружия ранее "известно, кем и где". Из-за этого "никакого табу нет", заключил он.
Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе