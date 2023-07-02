https://ria.ru/20230702/krizis-1881792791.html

Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом

Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом - РИА Новости, 03.07.2023

Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом

Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, говорится в статье зампредседателя Совбеза Дмитрия... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-02T22:39

2023-07-02T22:39

2023-07-03T00:38

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, говорится в статье зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева для "Российской газеты"."Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия", — отметил Медведев.Он предупредил, что сейчас миру грозит ядерный апокалипсис. Причин для этого, по мнению автора, как минимум две."Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так", — написал Медведев.Второй причиной зампред Совбеза назвал сам факт применения ядерного оружия ранее "известно, кем и где". Из-за этого "никакого табу нет", заключил он.

https://ria.ru/20230625/yao-1880235742.html

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дмитрий медведев, россия, в мире