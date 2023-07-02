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В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами - РИА Новости, 02.07.2023
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11:27 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/kriptovalyuta-1881728734.html
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами - РИА Новости, 02.07.2023
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами
В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:27
2023-07-02T11:27
технологии
белоруссия
мвд белоруссии
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли в Белоруссии деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (примерно 7,3 миллиона долларов). "Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ (Парка высоких технологий - ред.). Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, отметили в МВД республики.
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технологии, белоруссия, мвд белоруссии
Технологии, Белоруссия, МВД Белоруссии
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами

МВД Белоруссии предложило законодательно запретить обмен криптовалютой между физлицами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФермы для майнинга криптовалют
Фермы для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фермы для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.
В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли в Белоруссии деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (примерно 7,3 миллиона долларов).
«
"Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ (Парка высоких технологий - ред.).
Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, отметили в МВД республики.
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