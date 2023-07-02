https://ria.ru/20230702/kriptovalyuta-1881728734.html

В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами

В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами - РИА Новости, 02.07.2023

В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами

В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T11:27

2023-07-02T11:27

2023-07-02T11:27

технологии

белоруссия

мвд белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_d19e85e4c14ee5269be1e2d460af2171.jpg

МИНСК, 2 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли в Белоруссии деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (примерно 7,3 миллиона долларов). "Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ (Парка высоких технологий - ред.). Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, отметили в МВД республики.

https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, белоруссия, мвд белоруссии