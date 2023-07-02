https://ria.ru/20230702/kriptovalyuta-1881728734.html
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами - РИА Новости, 02.07.2023
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами
В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:27
2023-07-02T11:27
2023-07-02T11:27
технологии
белоруссия
мвд белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_d19e85e4c14ee5269be1e2d460af2171.jpg
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики. В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли в Белоруссии деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (примерно 7,3 миллиона долларов). "Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ (Парка высоких технологий - ред.). Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, отметили в МВД республики.
https://ria.ru/20230116/kriptorynok-1845072593.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_302c70ec56b92d8194cf3d200ff1836b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, белоруссия, мвд белоруссии
Технологии, Белоруссия, МВД Белоруссии
В Белоруссии могут запретить обмен криптовалютой между физическими лицами
МВД Белоруссии предложило законодательно запретить обмен криптовалютой между физлицами
МИНСК, 2 июл - РИА Новости. В Белоруссии могут запретить сделки по обмену криптовалютой между физическими лицами, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.
В ведомстве отметили, что с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли в Белоруссии деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей (примерно 7,3 миллиона долларов).
«
"Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем. Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ (Парка высоких технологий - ред.).
Введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем. В таких условиях мошенникам сферы информационных технологий станет просто невыгодно орудовать в Белоруссии, отметили в МВД республики.
Эксперт рассказал, как мошенники заманивают жертв на крипторынке