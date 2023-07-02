https://ria.ru/20230702/kredity-1881745619.html

В России вдвое выросло количество выданных потребительских кредитов

В России вдвое выросло количество выданных потребительских кредитов - РИА Новости, 02.07.2023

В России вдвое выросло количество выданных потребительских кредитов

Количество выданных потребительских кредитов в январе-мае текущего года выросло в 2,2 раза в годовом выражении - до 14,7 миллиона, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:30

2023-07-02T14:30

2023-07-02T14:30

экономика

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество выданных потребительских кредитов в январе-мае текущего года выросло в 2,2 раза в годовом выражении - до 14,7 миллиона, подсчитали для РИА Новости в компании "Скоринг бюро". "За пять месяцев 2023 года выдано 14,7 миллиона потребительских кредитов (+116,5% к пяти месяцам 2022 года) на 2,83 триллиона рублей (+109,2%)", - сказано в исследовании. При этом в мае выдачи составили 3,4 миллиона кредитов на 660,2 миллиарда рублей. В количественном выражении это больше показателя годичной давности в три раза, а в денежном - в 3,5 раза. Отмечается, что средняя сумма потребительского кредита увеличилась на 16,7% в годовом выражении и по итогам мая составила 192,52 тысячи рублей. При этом средний срок выдаваемого потребкредита по итогам мая 2023 года сократился на 8,5% и составлял 27,3 месяца. В результате совокупный портфель потребительских кредитов по итогам мая текущего года достиг 8,6 триллиона рублей, увеличившись за год на 21,7%. Уровень риска портфеля сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне, указывают эксперты. Так, по данным компании, уровень просроченных более чем на 90 дней кредитов в целом по потребительскому сектору на конец мая составил 12,4%, что на 3 процентных пункта ниже уровня прошлогоднего мая.

https://ria.ru/20230701/tsentrobank-1881591586.html

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экономика, россия