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"Красочный забег" в Москве: пять километров сквозь цветные облака - РИА Новости, 02.07.2023
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18:56 02.07.2023 (обновлено: 23:47 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/kraski-1881770605.html
"Красочный забег" в Москве: пять километров сквозь цветные облака
"Красочный забег" в Москве: пять километров сквозь цветные облака - РИА Новости, 02.07.2023
"Красочный забег" в Москве: пять километров сквозь цветные облака
В Москве 2 июля прошел очередной "Красочный забег". Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:56
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общество
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москва
россия
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В Москве 2 июля прошел очередной "Красочный забег". Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, общество, здоровье - общество, москва, россия, лужники
Фото, Общество, Здоровье - Общество, Москва, Россия, Лужники

"Красочный забег" в Москве: пять километров сквозь цветные облака

Читать ria.ru в
В Москве 2 июля прошел очередной "Красочный забег". Самые яркие кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В забеге приняли участие около пяти тысяч человек.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве

В забеге приняли участие около пяти тысяч человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Маршрут проходил по территории Олимпийского комплекса "Лужники" и составил пять километров.

Красочный забег 2023

Маршрут проходил по территории Олимпийского комплекса "Лужники" и составил пять километров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участников по дороге осыпали яркими красками.

Красочный забег 2023

Участников по дороге осыпали яркими красками.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Регистрация на забег в этом году закрылась досрочно — желающих оказалось слишком много.

Красочный забег 2023

Регистрация на забег в этом году закрылась досрочно — желающих оказалось слишком много.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На финише все участники получили памятные значки.

Участники красочного забега вокруг территории Олимпийского комплекса Лужники в Москве

На финише все участники получили памятные значки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Победители и призеры получили кубки с символикой забега и подарки от организаторов.

Красочный забег 2023

Победители и призеры получили кубки с символикой забега и подарки от организаторов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Красочный фейерверк стал самой яркой частью мероприятия.

Красочный забег 2023

Красочный фейерверк стал самой яркой частью мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участники "Красочного забега" в "Лужниках".

Красочный забег 2023

Участники "Красочного забега" в "Лужниках".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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