"Красочный забег" в Москве: пять километров сквозь цветные облака

В забеге приняли участие около пяти тысяч человек.
В забеге приняли участие около пяти тысяч человек.
Маршрут проходил по территории Олимпийского комплекса "Лужники" и составил пять километров.
Маршрут проходил по территории Олимпийского комплекса "Лужники" и составил пять километров.
Участников по дороге осыпали яркими красками.
Участников по дороге осыпали яркими красками.
Регистрация на забег в этом году закрылась досрочно — желающих оказалось слишком много.
Регистрация на забег в этом году закрылась досрочно — желающих оказалось слишком много.
На финише все участники получили памятные значки.
На финише все участники получили памятные значки.
Победители и призеры получили кубки с символикой забега и подарки от организаторов.
Победители и призеры получили кубки с символикой забега и подарки от организаторов.
Красочный фейерверк стал самой яркой частью мероприятия.
Красочный фейерверк стал самой яркой частью мероприятия.
Участники "Красочного забега" в "Лужниках".