https://ria.ru/20230702/korruptsiya-1881708979.html

Источник: в Одессе расследуют хищения при содержании бомбоубежищ

Источник: в Одессе расследуют хищения при содержании бомбоубежищ - РИА Новости, 02.07.2023

Источник: в Одессе расследуют хищения при содержании бомбоубежищ

Антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование в отношении ответственных за содержание бомбоубежищ в Приморском районе Одессы, на ремонт и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T04:39

2023-07-02T04:39

2023-07-02T04:39

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 июл – РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Украины начала расследование в отношении ответственных за содержание бомбоубежищ в Приморском районе Одессы, на ремонт и оборудование которых в 2022 году были выделены 200 миллионов гривен (около 478 миллионов рублей) и 90% которых по итогам проверки оказались непригодными или ограниченно годными к использованию, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур, сославшийся на источники в военной администрации Одесской области. "Руководство Одесской области во взаимодействии с органами МВД в условиях наращивания огневого воздействия российских вооруженных сил на объекты критически важной инфраструктуры провели проверку подготовки защитных сооружений гражданской защиты (ЗСГЗ - ред.), выявившую, что пригодными к использованию по предназначению являются лишь 10% из 245 сооружений, временно ограниченно годными – 20%, ограниченно годными – 35%, непригодными – 35%. При том, что на ремонт и оборудование ЗСГЗ, восполнение запасов продовольствия и питьевой воды в 2022 году было выделено более 200 миллионов гривен", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по данным источников российских силовиков в Одесской областной военной администрации, в 37 убежищах отсутствуют входные двери, в 82 не работает освещение, нет вентиляции в 134 убежищах, отсутствуют запасы продовольствия воды и медикаментов в 142 бомбоубежищах. "Специальная комиссия из числа специалистов департамента гражданской защиты населения, департамента жилищно-коммунального хозяйства, управления инженерной защиты территории города и развития побережья, главного управления госпродпотребслужбы, главного управления национальной полиции и управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по результатам проверки предписала вывести из эксплуатации, то есть списать, 61 из 245 бомбоубежищ Приморского района Одессы, а в остальных провести ремонт", - сказал сотрудник российских силовых структур. Источники в военной администрации Одесской области сообщили российским силовикам, что по результатам проверки Государственным бюро расследований совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины начаты следственные действия в отношении должностных лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию бомбоубежищ, отметил собеседник агентства. По его словам, руководством военной администрации Одесской области совместно с органами МВД организациям, эксплуатирующим убежища, поручено предпринять меры по устранению недостатков в срок до 1 июля.

https://ria.ru/20230628/voenkomaty-1881003966.html

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