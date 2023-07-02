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В ВМС Украины потребовали от Запада поставить им современные корабли - РИА Новости, 02.07.2023
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15:34 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/korabli-1881752598.html
В ВМС Украины потребовали от Запада поставить им современные корабли
В ВМС Украины потребовали от Запада поставить им современные корабли - РИА Новости, 02.07.2023
В ВМС Украины потребовали от Запада поставить им современные корабли
Украина рассчитывает получить от западных партнеров военные корабли мощностью и потенциалом, рассчитанные на службу в 10-15 лет на высоком техническом уровне,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:34
2023-07-02T15:34
украина
россия
сша
алексей неижпапа
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от западных партнеров военные корабли мощностью и потенциалом, рассчитанные на службу в 10-15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа. "Я, как командующий, конечно, многого ожидаю (от западных партнеров – ред.) и хотел бы иметь больше современных кораблей... Конечно, строительство новых кораблей – это достаточно длительный процесс. В то же время есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне", - сказал Неижпапа в интервью онлайн-медиа ресурсу минобороны Украины "АрмияInform". Он добавил, что после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать "морским государством, а не государством у моря". Кроме того, по словам Неижпапы, Украина от западных партнеров ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой. "Нужны нам и самолеты, и ударные вертолеты для поддержки действий морской пехоты. То есть флот у нас разноплановый и должен развиваться во всех направлениях", - подчеркнул командующий ВМС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230630/postavki-1881561718.html
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украина, россия, сша, алексей неижпапа, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, США, Алексей Неижпапа, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В ВМС Украины потребовали от Запада поставить им современные корабли

Командующий ВМС: Украина рассчитывает получить от западных партнеров мощные корабли

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от западных партнеров военные корабли мощностью и потенциалом, рассчитанные на службу в 10-15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа.
"Я, как командующий, конечно, многого ожидаю (от западных партнеров – ред.) и хотел бы иметь больше современных кораблей... Конечно, строительство новых кораблей – это достаточно длительный процесс. В то же время есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне", - сказал Неижпапа в интервью онлайн-медиа ресурсу минобороны Украины "АрмияInform".
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Он добавил, что после получения таких кораблей Украина будет иметь все перспективы стать "морским государством, а не государством у моря".
Кроме того, по словам Неижпапы, Украина от западных партнеров ждет помощи в обеспечении корабельными платформами, построении корпуса морской пехоты, а также по комплектованию техникой. "Нужны нам и самолеты, и ударные вертолеты для поддержки действий морской пехоты. То есть флот у нас разноплановый и должен развиваться во всех направлениях", - подчеркнул командующий ВМС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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