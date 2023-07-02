https://ria.ru/20230702/korabli-1881707063.html

"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами"

"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами" - РИА Новости, 02.07.2023

"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами"

Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в текущем году передадут заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T03:18

2023-07-02T03:18

2023-07-02T11:09

безопасность

ренат мистахов

вмф рф

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в текущем году передадут заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" — три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. "На текущий год по линии гособоронзаказа запланирована сдача трех заказов МРК "Каракурт" и одного заказа МРК "Буян-М". Также запланирована закладка двух заказов научно-исследовательских судов, контракт на строительство которых был подписан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022", — сообщил Мистахов.Кроме того, в этом году запланировано спустить на воду еще два боевых корабля, пять гражданских судов, четыре из которых уже на воде, а также завершить заводские ходовые испытания (ЗХИ) шести боевых кораблей и девяти судов — в настоящее время уже завершили ЗХИ три корабля и четыре судна. По словам Мистахова, всего в этом году "Ак Барс" передаст всем заказчикам шесть кораблей и десять судов — в настоящее время четыре судна уже переданы. МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". МРК проекта 21631 "Буян-М" предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.

https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html

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безопасность, ренат мистахов, вмф рф