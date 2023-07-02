Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами" - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 02.07.2023 (обновлено: 11:09 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/korabli-1881707063.html
"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами"
"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами" - РИА Новости, 02.07.2023
"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами"
Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в текущем году передадут заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T03:18
2023-07-02T11:09
безопасность
ренат мистахов
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739979353_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_9eb9e771458a8365ef97c23f7e96c2f0.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в текущем году передадут заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" — три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. &quot;На текущий год по линии гособоронзаказа запланирована сдача трех заказов МРК &quot;Каракурт&quot; и одного заказа МРК &quot;Буян-М&quot;. Также запланирована закладка двух заказов научно-исследовательских судов, контракт на строительство которых был подписан в рамках Международного военно-технического форума &quot;Армия-2022&quot;, — сообщил Мистахов.Кроме того, в этом году запланировано спустить на воду еще два боевых корабля, пять гражданских судов, четыре из которых уже на воде, а также завершить заводские ходовые испытания (ЗХИ) шести боевых кораблей и девяти судов — в настоящее время уже завершили ЗХИ три корабля и четыре судна. По словам Мистахова, всего в этом году "Ак Барс" передаст всем заказчикам шесть кораблей и десять судов — в настоящее время четыре судна уже переданы. МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М". МРК проекта 21631 "Буян-М" предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.
https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739979353_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_de99d04dc51a5e63c3ed956610623473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ренат мистахов, вмф рф
Безопасность, Ренат Мистахов, ВМФ РФ
"Ак Барс" передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами"

"Ак Барс" в этом году передаст ВМФ России четыре боевых корабля с "Калибрами"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в текущем году передадут заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" — три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
«

"На текущий год по линии гособоронзаказа запланирована сдача трех заказов МРК "Каракурт" и одного заказа МРК "Буян-М". Также запланирована закладка двух заказов научно-исследовательских судов, контракт на строительство которых был подписан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022", — сообщил Мистахов.

Кроме того, в этом году запланировано спустить на воду еще два боевых корабля, пять гражданских судов, четыре из которых уже на воде, а также завершить заводские ходовые испытания (ЗХИ) шести боевых кораблей и девяти судов — в настоящее время уже завершили ЗХИ три корабля и четыре судна.
По словам Мистахова, всего в этом году "Ак Барс" передаст всем заказчикам шесть кораблей и десять судов — в настоящее время четыре судна уже переданы.
МРК проекта 22800 "Каракурт" предназначены для выполнения задач в составе отрядов и группировок боевых кораблей и одиночно. Вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей, а также зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".
МРК проекта 21631 "Буян-М" предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства.
Фрегат Адмирал флота Касатонов проекта 22350 на Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Такое делают впервые в мире". Российский флот ждут серьезные изменения
28 июня, 08:00
 
БезопасностьРенат МистаховВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала