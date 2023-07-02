https://ria.ru/20230702/konflikt-1881790532.html
Медведев назвал два пути разрешения конфликта
Медведев назвал два пути разрешения конфликта - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев назвал два пути разрешения конфликта
Один из способов разрешения противостояния в мире — третья мировая война, в которой не будет победителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:11
2023-07-02T22:11
2023-07-02T23:44
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Один из способов разрешения противостояния в мире — третья мировая война, в которой не будет победителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты". "Один из способов его (противостояния. — Прим. ред.) разрешения — третья мировая война. Он плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших не будет", — отметил он.По словам политика, нельзя рассматривать в качестве победы мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, где огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения и радиации."Тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен", — считает Медведев.Вторым способом разрешения мирового противостояния он назвал "поиск труднейших компромиссов" на протяжении долгого времени. Зампред Совбеза призвал сформировать новый уважительный миропорядок, основанный на балансе интересов всех государств."Это не пресловутый "порядок, основанный на правилах", который ничего, кроме рвотного рефлекса, ни у одной независимой от США страны вызывать не может", — уточнил он.По его мнению, придется много общаться, терпеть, проявлять выдержку, уходить от переговоров и снова возвращаться к ним, чтобы в конечном итоге создать международные контуры равноправного и безопасного мира XXI века".Медведев убежден, что на это могут уйти не десятилетия, но это лучше, чем "окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса".
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россия, дмитрий медведев, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, В мире, США
Медведев назвал два пути разрешения конфликта
Медведев назвал третью мировую войну одним из вариантов разрешения противостояния в мире
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Один из способов разрешения противостояния в мире — третья мировая война, в которой не будет победителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты".
"Один из способов его (противостояния. — Прим. ред.) разрешения — третья мировая война. Он плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн. Скорее всего, выигравших не будет", — отметил он.
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По словам политика, нельзя рассматривать в качестве победы мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, где огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения и радиации.
"Тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен", — считает Медведев.
Вторым способом разрешения мирового противостояния он назвал "поиск труднейших компромиссов" на протяжении долгого времени.
Зампред Совбеза призвал сформировать новый уважительный миропорядок, основанный на балансе интересов всех государств.
"Это не пресловутый "порядок, основанный на правилах", который ничего, кроме рвотного рефлекса, ни у одной независимой от США
страны вызывать не может", — уточнил он.
По его мнению, придется много общаться, терпеть, проявлять выдержку, уходить от переговоров и снова возвращаться к ним, чтобы в конечном итоге создать международные контуры равноправного и безопасного мира XXI века".
Медведев убежден, что на это могут уйти не десятилетия, но это лучше, чем "окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса".
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