https://ria.ru/20230702/konflikt-1881787734.html

МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине

МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине - РИА Новости, 02.07.2023

МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине

Белоруссия никогда не напрашивается в посредники, но готова при необходимости сыграть свою роль в содействии разрешению украинского кризиса, заявил заместитель... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T21:36

2023-07-02T21:36

2023-07-02T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

минск

белоруссия

украина

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752634079_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_2b3b980efd9c536ba357640bcc55293e.jpg

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Белоруссия никогда не напрашивается в посредники, но готова при необходимости сыграть свою роль в содействии разрешению украинского кризиса, заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ. "Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчеркивал. Готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что есть. И обеспечить результат", — сказал он.Как отметил дипломат, если сложатся обстоятельства, Минск будет "первым в очереди" на участие в мирном урегулировании."Здесь есть очевидный интерес нашей страны. Белоруссия хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Главный приоритет — чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили — наша главная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться", — добавил Амбразевич.Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не пойдет на диалог с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми вошедшими в состав страны регионами, а также Крымом обсуждению не подлежит.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html

https://ria.ru/20230629/eksperiment-1881144543.html

минск

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, белоруссия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков