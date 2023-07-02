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МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 02.07.2023 (обновлено: 23:21 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/konflikt-1881787734.html
МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине
МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине - РИА Новости, 02.07.2023
МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине
Белоруссия никогда не напрашивается в посредники, но готова при необходимости сыграть свою роль в содействии разрешению украинского кризиса, заявил заместитель... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:36
2023-07-02T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
минск
белоруссия
украина
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Белоруссия никогда не напрашивается в посредники, но готова при необходимости сыграть свою роль в содействии разрешению украинского кризиса, заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ. "Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчеркивал. Готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что есть. И обеспечить результат", — сказал он.Как отметил дипломат, если сложатся обстоятельства, Минск будет "первым в очереди" на участие в мирном урегулировании."Здесь есть очевидный интерес нашей страны. Белоруссия хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Главный приоритет — чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили — наша главная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться", — добавил Амбразевич.Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не пойдет на диалог с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми вошедшими в состав страны регионами, а также Крымом обсуждению не подлежит.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878001267.html
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в мире, минск, белоруссия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Минск, Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: Минск готов принять участие в переговорах по Украине

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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Белоруссия никогда не напрашивается в посредники, но готова при необходимости сыграть свою роль в содействии разрешению украинского кризиса, заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ.
"Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчеркивал. Готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что есть. И обеспечить результат", — сказал он.
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Как отметил дипломат, если сложатся обстоятельства, Минск будет "первым в очереди" на участие в мирном урегулировании.
"Здесь есть очевидный интерес нашей страны. Белоруссия хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Главный приоритет — чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили — наша главная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться", — добавил Амбразевич.
Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не пойдет на диалог с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми вошедшими в состав страны регионами, а также Крымом обсуждению не подлежит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинскБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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