https://ria.ru/20230702/kompromiss-1881789495.html

Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев

Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023

Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:04

2023-07-02T22:04

2023-07-02T22:05

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов. "Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца. Иными словами, я не оптимист", - написал он в статье для "Российской газеты". Медведев привел в качестве примера слова Антона Чехова: "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить". "Но надежда есть всегда", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230624/oruzhie-1880225513.html

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россия, дмитрий медведев