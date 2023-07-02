Рейтинг@Mail.ru
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 02.07.2023 (обновлено: 22:05 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/kompromiss-1881789495.html
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:04
2023-07-02T22:05
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов. "Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца. Иными словами, я не оптимист", - написал он в статье для "Российской газеты". Медведев привел в качестве примера слова Антона Чехова: "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить". "Но надежда есть всегда", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230624/oruzhie-1880225513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: Россия и Запад вряд ли смогут выйти на путь компромисса

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов.
"Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца. Иными словами, я не оптимист", - написал он в статье для "Российской газеты".
Медведев привел в качестве примера слова Антона Чехова: "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить".
"Но надежда есть всегда", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов
24 июня, 18:14
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала