https://ria.ru/20230702/kompromiss-1881789495.html
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:04
2023-07-02T22:04
2023-07-02T22:05
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов. "Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца. Иными словами, я не оптимист", - написал он в статье для "Российской газеты". Медведев привел в качестве примера слова Антона Чехова: "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить". "Но надежда есть всегда", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230624/oruzhie-1880225513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Россия и Запад вряд ли смогут прийти к компромиссу, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: Россия и Запад вряд ли смогут выйти на путь компромисса
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не уверен
, что России и Западу получится выйти на путь компромиссов.
"Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца. Иными словами, я не оптимист", - написал он в статье для "Российской газеты".
Медведев привел в качестве примера слова Антона Чехова: "жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить".
"Но надежда есть всегда", - добавил Медведев.
Медведев: Россия не позволит, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов