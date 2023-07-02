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Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта - РИА Новости, 02.07.2023
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18:58 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/kishinev-1881774723.html
Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта
Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта - РИА Новости, 02.07.2023
Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта
Представители правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства страны на Украине, которое также представляет интересны Таджикистана РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:58
2023-07-02T18:58
в мире
таджикистан
молдавия
кишинев
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ДУШАНБЕ, 2 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Представители правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства страны на Украине, которое также представляет интересны Таджикистана в Молдавии, прибыли в Кишинев для взаимодействия с молдавскими коллегами с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента в аэропорту, сообщил РИА Новости начальник Департамента информации внешнеполитического ведомства страны Шохин Самади. "В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства нашей страны в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента с участием гражданина Таджикистана", - сказал он. Он отметил, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими молдавскими коллегами в связи произошедшим в аэропорту города Кишинева 30 июня вооруженным инцидентом с участием гражданина Таджикистана Ашурова. Самади напомнил, что 42-х летний Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группировки, причастной к похищению первого заместителя председателя "Ориенбанка" Таджикистана Шухрата Исматуллаева, совершенному 24 июня. В заключении МИД выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдавии. "Мы вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной", - сказал Самади.
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в мире, таджикистан, молдавия, кишинев
В мире, Таджикистан, Молдавия, Кишинев
Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта

Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта в аэропорту

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМашины противопожарной службы у аэропорта Кишинева
Машины противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Машины противопожарной службы у аэропорта Кишинева. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Представители правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства страны на Украине, которое также представляет интересны Таджикистана в Молдавии, прибыли в Кишинев для взаимодействия с молдавскими коллегами с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента в аэропорту, сообщил РИА Новости начальник Департамента информации внешнеполитического ведомства страны Шохин Самади.
"В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства нашей страны в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента с участием гражданина Таджикистана", - сказал он.
Он отметил, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими молдавскими коллегами в связи произошедшим в аэропорту города Кишинева 30 июня вооруженным инцидентом с участием гражданина Таджикистана Ашурова.
Самади напомнил, что 42-х летний Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группировки, причастной к похищению первого заместителя председателя "Ориенбанка" Таджикистана Шухрата Исматуллаева, совершенному 24 июня.
В заключении МИД выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдавии.
"Мы вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной", - сказал Самади.
Машины полиции и противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Полиция Молдавии рассказала о состоянии стрелявшего в аэропорту иностранца
1 июля, 14:42
 
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