https://ria.ru/20230702/kishinev-1881774723.html

Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта

Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта - РИА Новости, 02.07.2023

Сотрудники МВД Таджикистана прибыли в Кишинев после теракта

Представители правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства страны на Украине, которое также представляет интересны Таджикистана РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:58

2023-07-02T18:58

2023-07-02T18:58

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ДУШАНБЕ, 2 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. Представители правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства страны на Украине, которое также представляет интересны Таджикистана в Молдавии, прибыли в Кишинев для взаимодействия с молдавскими коллегами с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента в аэропорту, сообщил РИА Новости начальник Департамента информации внешнеполитического ведомства страны Шохин Самади. "В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства нашей страны в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента с участием гражданина Таджикистана", - сказал он. Он отметил, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими молдавскими коллегами в связи произошедшим в аэропорту города Кишинева 30 июня вооруженным инцидентом с участием гражданина Таджикистана Ашурова. Самади напомнил, что 42-х летний Рустам Ашуров является одним из участников организованной преступной группировки, причастной к похищению первого заместителя председателя "Ориенбанка" Таджикистана Шухрата Исматуллаева, совершенному 24 июня. В заключении МИД выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдавии. "Мы вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной", - сказал Самади.

https://ria.ru/20230701/strelba-1881643727.html

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в мире, таджикистан, молдавия, кишинев