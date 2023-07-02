https://ria.ru/20230702/khaas-1881739468.html
Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США
Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США - РИА Новости, 02.07.2023
Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США
На сегодняшний день главную угрозу для мировой безопасности представляют Соединенные Штаты, заявил бывший президент американского Совета по международным... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:18
2023-07-02T13:18
2023-07-02T13:30
в мире
сша
ричард хаас
колин пауэлл
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На сегодняшний день главную угрозу для мировой безопасности представляют Соединенные Штаты, заявил бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас в интервью The New York Times."Это мы", — с сожалением признал он.По мнению Хааса, развал американской политической системы означает, что вместо того, чтобы быть самым надежным якорем в нестабильном мире, Соединенные Штаты стали самым крупным источником проблем и сомнительным образцом демократии."Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером", — добавил политик.Ричард Натан Хаас — американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша — младшего.
https://ria.ru/20230702/gibel-1881701184.html
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в мире, сша, ричард хаас, колин пауэлл, джордж буш (младший)
В мире, США, Ричард Хаас, Колин Пауэлл, Джордж Буш (младший)
Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США
Президент Совета по международным отношениям Хаас назвал США главной угрозой миру
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
На сегодняшний день главную угрозу для мировой безопасности представляют Соединенные Штаты, заявил бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас в интервью The New York Times
.
"Это мы", — с сожалением признал он.
По мнению Хааса, развал американской политической системы означает, что вместо того, чтобы быть самым надежным якорем в нестабильном мире, Соединенные Штаты стали самым крупным источником проблем и сомнительным образцом демократии.
"Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером", — добавил политик.
Ричард Натан Хаас — американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша — младшего.
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