https://ria.ru/20230702/khaas-1881739468.html

Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США

Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США - РИА Новости, 02.07.2023

Экс-советник Колина Пауэлла сделал шокирующее признание о США

На сегодняшний день главную угрозу для мировой безопасности представляют Соединенные Штаты, заявил бывший президент американского Совета по международным... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:18

2023-07-02T13:18

2023-07-02T13:30

в мире

сша

ричард хаас

колин пауэлл

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. На сегодняшний день главную угрозу для мировой безопасности представляют Соединенные Штаты, заявил бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас в интервью The New York Times."Это мы", — с сожалением признал он.По мнению Хааса, развал американской политической системы означает, что вместо того, чтобы быть самым надежным якорем в нестабильном мире, Соединенные Штаты стали самым крупным источником проблем и сомнительным образцом демократии."Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером", — добавил политик.Ричард Натан Хаас — американский дипломат, экс-президент Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша — младшего.

https://ria.ru/20230702/gibel-1881701184.html

сша

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в мире, сша, ричард хаас, колин пауэлл, джордж буш (младший)