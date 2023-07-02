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Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023
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11:04 02.07.2023 (обновлено: 12:14 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/izrail-1881726536.html
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии
Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:04
2023-07-02T12:14
в мире
израиль
сирия
армия обороны израиля
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля. "Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по зенитной батарее в Сирии в ответ на пуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля", — говорится в релизе. Кроме того, израильские самолеты поразили дополнительные цели в районе расположения батареи, добавили военные. О пуске ракеты с территории Сирии Армия обороны Израиля заявляла минувшей ночью. По информации военных, ракета взорвалась в воздухе. Как сообщал корреспондент РИА Новости, за несколько минут до публикации заявления армейской пресс-службы в Тель-Авиве и его пригородах был слышен громкий хлопок.
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в мире, израиль, сирия, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии

Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на атаку, поразив дополнительные цели

© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля.
"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по зенитной батарее в Сирии в ответ на пуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля", — говорится в релизе.
Кроме того, израильские самолеты поразили дополнительные цели в районе расположения батареи, добавили военные.
О пуске ракеты с территории Сирии Армия обороны Израиля заявляла минувшей ночью. По информации военных, ракета взорвалась в воздухе. Как сообщал корреспондент РИА Новости, за несколько минут до публикации заявления армейской пресс-службы в Тель-Авиве и его пригородах был слышен громкий хлопок.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Источник: разведчики США и офицеры СБУ проводят консультации по Сирии
30 июня, 15:10
 
В миреИзраильСирияАрмия обороны Израиля
 
 
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