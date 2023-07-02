https://ria.ru/20230702/izrail-1881726536.html
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии
Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:04
2023-07-02T11:04
2023-07-02T12:14
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сирия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля. "Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по зенитной батарее в Сирии в ответ на пуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля", — говорится в релизе. Кроме того, израильские самолеты поразили дополнительные цели в районе расположения батареи, добавили военные. О пуске ракеты с территории Сирии Армия обороны Израиля заявляла минувшей ночью. По информации военных, ракета взорвалась в воздухе. Как сообщал корреспондент РИА Новости, за несколько минут до публикации заявления армейской пресс-службы в Тель-Авиве и его пригородах был слышен громкий хлопок.
https://ria.ru/20230630/siriya-1881470690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии
Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на атаку, поразив дополнительные цели