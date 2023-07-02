https://ria.ru/20230702/izrail-1881726536.html

Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии

Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии - РИА Новости, 02.07.2023

Израиль нанес удар по батарее ПВО в Сирии

Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T11:04

2023-07-02T11:04

2023-07-02T12:14

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по батарее ПВО в Сирии в ответ на выпущенную зенитную ракету, заявила Армия обороны Израиля. "Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по зенитной батарее в Сирии в ответ на пуск зенитной ракеты из Сирии по территории Израиля", — говорится в релизе. Кроме того, израильские самолеты поразили дополнительные цели в районе расположения батареи, добавили военные. О пуске ракеты с территории Сирии Армия обороны Израиля заявляла минувшей ночью. По информации военных, ракета взорвалась в воздухе. Как сообщал корреспондент РИА Новости, за несколько минут до публикации заявления армейской пресс-службы в Тель-Авиве и его пригородах был слышен громкий хлопок.

https://ria.ru/20230630/siriya-1881470690.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, сирия, армия обороны израиля