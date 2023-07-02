Рогов прокомментировал слова Зеленского о границах Украины в 1991 году
Рогов после слов Зеленского о границах 1991 года напомнил, что Украина тогда была в СССР
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов после слов Владимира Зеленского о границах 1991 года напомнил, что в то время Украина входила в состав СССР со столицей в Москве.
Ранее Зеленский отверг возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года.
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"Если говорить о границах 1991 года, то речь может идти только о том времени, когда Украина входила в состав нашего единого государства СССР, со столицей в Москве. Если Зеленский имеет в виду эти границы, то я полностью с ним согласен, пора Украине возвращаться домой целиком и полностью в состав большой России", - сказал РИА Новости Рогов.
Кроме того, по его словам, исходя из логики Зеленского, он также должен потребовать от Румынии вернуть часть территорий, переданных его предшественником Виктором Ющенко.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.