https://ria.ru/20230702/granitsa-1881747415.html

В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией

В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией - РИА Новости, 02.07.2023

В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией

Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в Twitter. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:39

2023-07-02T14:39

2023-07-02T16:31

в мире

белоруссия

польша

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в Twitter. В последнее время польские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с присутствием в Белоруссии бойцов группы "Вагнера". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. "В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", - написал Каминьский. По его словам, сейчас границу охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат Войска польского. Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".

https://ria.ru/20230630/vagner-1881376742.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880801787.html

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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский