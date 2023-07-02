https://ria.ru/20230702/granitsa-1881747415.html
В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией
В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией - РИА Новости, 02.07.2023
В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией
Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в Twitter. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:39
2023-07-02T14:39
2023-07-02T16:31
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мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в Twitter. В последнее время польские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с присутствием в Белоруссии бойцов группы "Вагнера". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. "В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", - написал Каминьский. По его словам, сейчас границу охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат Войска польского. Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".
https://ria.ru/20230630/vagner-1881376742.html
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в мире, белоруссия, польша, мариуш каминьский
В мире, Белоруссия, Польша, Мариуш Каминьский
В Польше рассказали об усилении границы с Белоруссией
Глава МВД Польши Каминьский заявил об усилении границы с Белоруссией 500 полицейскими
ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости.
Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский в Twitter
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В последнее время польские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с присутствием в Белоруссии бойцов группы "Вагнера". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.
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"В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики", - написал Каминьский.
По его словам, сейчас границу охраняют 5 тысяч сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячи солдат Войска польского.
Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".
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