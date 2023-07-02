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В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией - РИА Новости, 02.07.2023
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00:55 02.07.2023 (обновлено: 10:38 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/gibel-1881701184.html
В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией
В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией - РИА Новости, 02.07.2023
В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией
Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в статье РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T00:55
2023-07-02T10:38
сша
украина
россия
сергей лавров
джо байден
нато
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в статье для Washington Times.&quot;Соблюдает ли конгресс требования конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы передали конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей&quot;, — высказался Наполитано.Обозреватель пояснил, что конгресс США не имеет права объявлять войну России согласно конституции, так как с военной точки зрения на это нет никаких оснований. Однако законодательный орган наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке. Капитолий, по словам Наполитано, дал Байдену 113 миллиардов долларов и "разрешил ему потратить их на технику для Украины". Кроме того, по заявлению автора, США тайно отправили вместе с техникой американских солдат для ее эксплуатации.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, россия, сергей лавров, джо байден, нато, в мире
США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО, В мире
В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией

Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив солдат воевать против России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в статье для Washington Times.
«

"Соблюдает ли конгресс требования конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы передали конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей", — высказался Наполитано.

Обозреватель пояснил, что конгресс США не имеет права объявлять войну России согласно конституции, так как с военной точки зрения на это нет никаких оснований. Однако законодательный орган наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке. Капитолий, по словам Наполитано, дал Байдену 113 миллиардов долларов и "разрешил ему потратить их на технику для Украины". Кроме того, по заявлению автора, США тайно отправили вместе с техникой американских солдат для ее эксплуатации.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Вернутся в мешках. В США ужаснулись тайной операции Байдена на Украине
1 июля, 17:45
 
СШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДжо БайденНАТОВ мире
 
 
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