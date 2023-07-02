В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией
Washington Times: Байден нарушил Конституцию США, отправив солдат воевать против России
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в статье для Washington Times.
«
"Соблюдает ли конгресс требования конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы передали конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей", — высказался Наполитано.
Обозреватель пояснил, что конгресс США не имеет права объявлять войну России согласно конституции, так как с военной точки зрения на это нет никаких оснований. Однако законодательный орган наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке. Капитолий, по словам Наполитано, дал Байдену 113 миллиардов долларов и "разрешил ему потратить их на технику для Украины". Кроме того, по заявлению автора, США тайно отправили вместе с техникой американских солдат для ее эксплуатации.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>