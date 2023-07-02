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В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией

В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией - РИА Новости, 02.07.2023

В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией

Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в статье РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T00:55

2023-07-02T00:55

2023-07-02T10:38

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил конституцию, отправив технику и солдат Украине для борьбы с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в статье для Washington Times."Соблюдает ли конгресс требования конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны. Мы передали конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей", — высказался Наполитано.Обозреватель пояснил, что конгресс США не имеет права объявлять войну России согласно конституции, так как с военной точки зрения на это нет никаких оснований. Однако законодательный орган наделил президента полномочиями вести необъявленные войны, как это было в Афганистане и Ираке. Капитолий, по словам Наполитано, дал Байдену 113 миллиардов долларов и "разрешил ему потратить их на технику для Украины". Кроме того, по заявлению автора, США тайно отправили вместе с техникой американских солдат для ее эксплуатации.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230701/ukraina-1881666360.html

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сша, украина, россия, сергей лавров, джо байден, нато, в мире