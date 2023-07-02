https://ria.ru/20230702/germaniya-1881736448.html

В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа

В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа - РИА Новости, 02.07.2023

В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа

Германия не должна навсегда закрывать себе доступ к российскому газу, кроме того, ей необходимо стремиться к урегулированию конфликта на Украине путём... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:53

2023-07-02T12:53

2023-07-02T12:53

экономика

германия

украина

михаэль кречмер

северный поток

саксония

россия

природный газ

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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Германия не должна навсегда закрывать себе доступ к российскому газу, кроме того, ей необходимо стремиться к урегулированию конфликта на Украине путём дипломатии, заявил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданиям медиагруппы Funke."Мы не должны навсегда перекрывать себе путь к российскому газу", - заявил Кречмер.Министр не желает больше слышать фразу "Россия – больше никогда", а так называемую смену энергетической эпохи в Германии называет провальной затеей на фоне резкого роста цен на энергоносители и того, что обычный народ "не может свести концы с концами". "Было бы важно снова обо всём подумать: об атомной энергетике, отказе от угля, отечественном газе, "Северном потоке", расширении возобновляемых источников энергии - есть много способов достичь компромисса", - подчеркнул он. Что же касается конфликта на Украине, то Кречмер выступает за дипломатическое решение, за которое также ратует большинство населения Германии. "И я ожидаю того, чтобы федеральное правительство оставалось открытым для этого", - добавил он.

https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html

https://ria.ru/20230629/elektromobil-1881004268.html

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украина

саксония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, украина, михаэль кречмер, северный поток, саксония, россия, природный газ, санкции, санкции в отношении россии