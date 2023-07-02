https://ria.ru/20230702/germaniya-1881736448.html
В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа
В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа - РИА Новости, 02.07.2023
В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа
Германия не должна навсегда закрывать себе доступ к российскому газу, кроме того, ей необходимо стремиться к урегулированию конфликта на Украине путём... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:53
2023-07-02T12:53
2023-07-02T12:53
экономика
германия
украина
михаэль кречмер
северный поток
саксония
россия
природный газ
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Германия не должна навсегда закрывать себе доступ к российскому газу, кроме того, ей необходимо стремиться к урегулированию конфликта на Украине путём дипломатии, заявил премьер-министр федеральной земли Германии Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданиям медиагруппы Funke."Мы не должны навсегда перекрывать себе путь к российскому газу", - заявил Кречмер.Министр не желает больше слышать фразу "Россия – больше никогда", а так называемую смену энергетической эпохи в Германии называет провальной затеей на фоне резкого роста цен на энергоносители и того, что обычный народ "не может свести концы с концами". "Было бы важно снова обо всём подумать: об атомной энергетике, отказе от угля, отечественном газе, "Северном потоке", расширении возобновляемых источников энергии - есть много способов достичь компромисса", - подчеркнул он. Что же касается конфликта на Украине, то Кречмер выступает за дипломатическое решение, за которое также ратует большинство населения Германии. "И я ожидаю того, чтобы федеральное правительство оставалось открытым для этого", - добавил он.
https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html
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РИА Новости
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экономика, германия, украина, михаэль кречмер, северный поток, саксония, россия, природный газ, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Германия, Украина, Михаэль Кречмер, Северный поток, Саксония, Россия, Природный газ, Санкции, Санкции в отношении России
В Германии не хотят навсегда отказываться от российского газа
Премьер Саксонии Кречмер: Германия не должна навсегда отказываться от российского газа