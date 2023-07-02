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Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон - РИА Новости, 02.07.2023
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20:27 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881783809.html
Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон
Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон - РИА Новости, 02.07.2023
Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон
Французское правительство боится полиции и ее профсоюзов, которые, тем не менее, несут ответственность за беспорядки, оно больше не контролирует ее, заявил в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:27
2023-07-02T20:27
в мире
франция
жан-люк меланшон
оон
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Французское правительство боится полиции и ее профсоюзов, которые, тем не менее, несут ответственность за беспорядки, оно больше не контролирует ее, заявил в интервью телеканала LCI лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. "Сегодня политическая власть больше не контролирует полицию. Именно полиция и ее профсоюзы пугают власть. Они боятся силы, которую они больше не контролируют, и кто является виновником этих потрясений. Французское правительство боится полиции, которая несет ответственность за беспорядки", - сказал он. Бывший кандидат в президенты считает, что каждый несет ответственность за "гигантское социальное насилие" в определенных французских кварталах и "систематическое жестокое обращение полиции" с определенным населением. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции не обоснованы. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881779414.html
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в мире, франция, жан-люк меланшон, оон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жан-Люк Меланшон, ООН, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон

Меланшон: власти Франции боятся полиции, которая несет ответственность за беспорядки

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Французское правительство боится полиции и ее профсоюзов, которые, тем не менее, несут ответственность за беспорядки, оно больше не контролирует ее, заявил в интервью телеканала LCI лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
"Сегодня политическая власть больше не контролирует полицию. Именно полиция и ее профсоюзы пугают власть. Они боятся силы, которую они больше не контролируют, и кто является виновником этих потрясений. Французское правительство боится полиции, которая несет ответственность за беспорядки", - сказал он.
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских
Вчера, 19:32
Бывший кандидат в президенты считает, что каждый несет ответственность за "гигантское социальное насилие" в определенных французских кварталах и "систематическое жестокое обращение полиции" с определенным населением.
Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции не обоснованы.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В Совфеде рассказали, кому могут быть выгодны беспорядки во Франции
Вчера, 13:50
 
В миреФранцияЖан-Люк МеланшонООНБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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