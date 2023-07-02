https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881783809.html

Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон

Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон - РИА Новости, 02.07.2023

Французская полиция пугает власть, заявил лидер левых Меланшон

Французское правительство боится полиции и ее профсоюзов, которые, тем не менее, несут ответственность за беспорядки, оно больше не контролирует ее, заявил в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:27

2023-07-02T20:27

2023-07-02T20:27

в мире

франция

жан-люк меланшон

оон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Французское правительство боится полиции и ее профсоюзов, которые, тем не менее, несут ответственность за беспорядки, оно больше не контролирует ее, заявил в интервью телеканала LCI лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. "Сегодня политическая власть больше не контролирует полицию. Именно полиция и ее профсоюзы пугают власть. Они боятся силы, которую они больше не контролируют, и кто является виновником этих потрясений. Французское правительство боится полиции, которая несет ответственность за беспорядки", - сказал он. Бывший кандидат в президенты считает, что каждый несет ответственность за "гигантское социальное насилие" в определенных французских кварталах и "систематическое жестокое обращение полиции" с определенным населением. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции не обоснованы. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881779414.html

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881743125.html

франция

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, жан-люк меланшон, оон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере