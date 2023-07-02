https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881737096.html
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет - РИА Новости, 02.07.2023
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет
Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:00
2023-07-02T13:00
2023-07-02T13:31
министерство внутренних дел франции
франция
жеральд дарманен
в мире
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован поддельный документ, говорится в Twitter-аккаунте ведомства."Насилие в городах / остерегайтесь фейковых новостей. В пресс-релизе Национальной полиции сообщается о временных ограничениях доступа в интернет в некоторых районах. Этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было", - сказано в сообщении.В субботу многие пользователи Twitter во Франции жаловались на проблемы с доступом к платформе, некоторые бездоказательно связывали это с беспорядками в стране.Ранее СМИ писали, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране.Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter, "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел франции, франция, жеральд дарманен, в мире
Министерство внутренних дел Франции, Франция, Жеральд Дарманен, В мире
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет
МВД Франции опровергает утверждения о введении ограничений на доступ в интернет
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован поддельный документ, говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
"Насилие в городах / остерегайтесь фейковых новостей. В пресс-релизе Национальной полиции сообщается о временных ограничениях доступа в интернет в некоторых районах. Этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было", - сказано в сообщении.
В субботу многие пользователи Twitter во Франции жаловались на проблемы с доступом к платформе, некоторые бездоказательно связывали это с беспорядками в стране.
Ранее СМИ писали, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране.
Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен
и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter, "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".
Пушков назвал главный источник беспорядков во Франции