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МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет - РИА Новости, 02.07.2023
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13:00 02.07.2023 (обновлено: 13:31 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881737096.html
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет - РИА Новости, 02.07.2023
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет
Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:00
2023-07-02T13:31
министерство внутренних дел франции
франция
жеральд дарманен
в мире
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован поддельный документ, говорится в Twitter-аккаунте ведомства."Насилие в городах / остерегайтесь фейковых новостей. В пресс-релизе Национальной полиции сообщается о временных ограничениях доступа в интернет в некоторых районах. Этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было", - сказано в сообщении.В субботу многие пользователи Twitter во Франции жаловались на проблемы с доступом к платформе, некоторые бездоказательно связывали это с беспорядками в стране.Ранее СМИ писали, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране.Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter, "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".
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министерство внутренних дел франции, франция, жеральд дарманен, в мире
Министерство внутренних дел Франции, Франция, Жеральд Дарманен, В мире
МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет

МВД Франции опровергает утверждения о введении ограничений на доступ в интернет

© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGПолицейские едут на мотоциклах по торговой улице после четвертой ночи подряд беспорядков во Франции
Полицейские едут на мотоциклах по торговой улице после четвертой ночи подряд беспорядков во Франции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
Полицейские едут на мотоциклах по торговой улице после четвертой ночи подряд беспорядков во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован поддельный документ, говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
"Насилие в городах / остерегайтесь фейковых новостей. В пресс-релизе Национальной полиции сообщается о временных ограничениях доступа в интернет в некоторых районах. Этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было", - сказано в сообщении.
В субботу многие пользователи Twitter во Франции жаловались на проблемы с доступом к платформе, некоторые бездоказательно связывали это с беспорядками в стране.
Ранее СМИ писали, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране.
Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter, "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".
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