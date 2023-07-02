https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881737096.html

МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет

МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет - РИА Новости, 02.07.2023

МВД Франции опровергло данные об ограничениях доступа в интернет

Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:00

2023-07-02T13:00

2023-07-02T13:31

министерство внутренних дел франции

франция

жеральд дарманен

в мире

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Министерство внутренних дел Франции опровергло, что ввело ограничения на доступ в интернет в некоторых районах страны, указав, что в соцсетях опубликован поддельный документ, говорится в Twitter-аккаунте ведомства."Насилие в городах / остерегайтесь фейковых новостей. В пресс-релизе Национальной полиции сообщается о временных ограничениях доступа в интернет в некоторых районах. Этот документ является поддельным: никаких решений на этот счет принято не было", - сказано в сообщении.В субботу многие пользователи Twitter во Франции жаловались на проблемы с доступом к платформе, некоторые бездоказательно связывали это с беспорядками в стране.Ранее СМИ писали, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране.Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД Жеральд Дарманен и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter, "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений".

https://ria.ru/20230702/pushkov-1881736015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство внутренних дел франции, франция, жеральд дарманен, в мире