https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881710276.html

Число арестованных при протестах во Франции ночью превысило 450

Число арестованных при протестах во Франции ночью превысило 450 - РИА Новости, 02.07.2023

Число арестованных при протестах во Франции ночью превысило 450

Число арестованных во время протестов во Франции в ночь с субботы на воскресенье превысило 450 человек, передает Франс Пресс со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T05:41

2023-07-02T05:41

2023-07-02T05:45

в мире

франция

париж

лион

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Число арестованных во время протестов во Франции в ночь с субботы на воскресенье превысило 450 человек, передает Франс Пресс со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.Ранее стало известно о 322 арестованных, включая 126 в Париже и его пригородах."В 3.30 утра (4.30 мск) министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьезных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия", — говорится в сообщении. Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам силовиков, юноша отказался выполнять их требования.Протесты охватили всю страну. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.

https://ria.ru/20230701/frantsii-1881685699.html

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в мире, франция, париж, лион, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере