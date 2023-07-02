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Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
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06:46 02.07.2023 (обновлено: 13:25 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/fondy-1881711444.html
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ
С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T06:46
2023-07-02T13:25
экономика
европа
bank of america
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America.&quot;Акционерный фонд региона вот уже 16 недель подряд страдает из-за оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 миллиардов долларов&quot;, — говорится в статье.Как отметил журналист, только за последнюю неделю отток финансов из Европы составил 4,6 миллиарда долларов.По его мнению, подобная ситуация объясняется тем, что инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам.
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экономика, европа, bank of america
Экономика, Европа, Bank of America
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ

Bloomberg: инвесторы с начала года забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America.
«

"Акционерный фонд региона вот уже 16 недель подряд страдает из-за оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 миллиардов долларов", — говорится в статье.

Как отметил журналист, только за последнюю неделю отток финансов из Европы составил 4,6 миллиарда долларов.
По его мнению, подобная ситуация объясняется тем, что инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам.
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