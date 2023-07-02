https://ria.ru/20230702/fondy-1881711444.html

Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ

Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023

Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ

С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T06:46

2023-07-02T06:46

2023-07-02T13:25

экономика

европа

bank of america

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America."Акционерный фонд региона вот уже 16 недель подряд страдает из-за оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 миллиардов долларов", — говорится в статье.Как отметил журналист, только за последнюю неделю отток финансов из Европы составил 4,6 миллиарда долларов.По его мнению, подобная ситуация объясняется тем, что инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам.

https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа, bank of america