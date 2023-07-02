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Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ
С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T06:46
2023-07-02T06:46
2023-07-02T13:25
экономика
европа
bank of america
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. С начала года инвесторы забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов, написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America."Акционерный фонд региона вот уже 16 недель подряд страдает из-за оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 миллиардов долларов", — говорится в статье.Как отметил журналист, только за последнюю неделю отток финансов из Европы составил 4,6 миллиарда долларов.По его мнению, подобная ситуация объясняется тем, что инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам.
https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, bank of america
Экономика, Европа, Bank of America
Инвесторы забрали из европейских фондов миллиарды долларов, пишут СМИ
Bloomberg: инвесторы с начала года забрали из европейских фондов 27 миллиардов долларов