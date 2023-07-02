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Медведев заявил о скором финале в противостоянии с Западом - РИА Новости, 02.07.2023
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22:12 02.07.2023 (обновлено: 22:13 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/final-1881790656.html
Медведев заявил о скором финале в противостоянии с Западом
Медведев заявил о скором финале в противостоянии с Западом - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев заявил о скором финале в противостоянии с Западом
Причины негодования Киева из-за невступления в НАТО, пока Украина находится в состоянии конфликта, очевидны - Россию сломить не удалось, антироссийский фронт... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:12
2023-07-02T22:13
в мире
россия
украина
киев
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Причины негодования Киева из-за невступления в НАТО, пока Украина находится в состоянии конфликта, очевидны - Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал уже совсем близко, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете". "Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали — в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России. Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил", - написал Медведев.
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев заявил о скором финале в противостоянии с Западом

Зампред Совбеза Медведев: Украине не удалось сломить Россию, финал уже близко

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Причины негодования Киева из-за невступления в НАТО, пока Украина находится в состоянии конфликта, очевидны - Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился, финал уже совсем близко, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".
"Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали — в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России. Так что причины их негодования очевидны. Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился. И не в политике дело, не в стратегии и даже не в тактике. Просто финал уже совсем близок. Час пробил", - написал Медведев.
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