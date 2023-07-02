https://ria.ru/20230702/fedoseeva-shukshina-1881744582.html
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр - РИА Новости, 02.07.2023
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:09
2023-07-02T14:09
2023-07-02T23:28
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность. "Она была выписана из больницы четыре дня назад, но сразу в реабилитационный центр. С таким диагнозом направляют только в реабилитационный центр, потому что требуется длительная реабилитация после инсульта", — сказала собеседница агентства.Шукшина добавила, что артистка находится в частном реабилитационном центре на территории Москвы. "У нее расписан каждый час. Ей занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию", — отметила она. Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание "Народный артист РСФСР".
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РИА Новости
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новости культуры, лидия федосеева-шукшина, москва
Культура, Новости культуры, Лидия Федосеева-Шукшина, Москва
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила о ее переводе из больницы в реабилитационный центр
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность.
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"Она была выписана из больницы четыре дня назад, но сразу в реабилитационный центр. С таким диагнозом направляют только в реабилитационный центр, потому что требуется длительная реабилитация после инсульта", — сказала собеседница агентства.
Шукшина добавила, что артистка находится в частном реабилитационном центре на территории Москвы. "У нее расписан каждый час. Ей занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию", — отметила она.
Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание "Народный артист РСФСР".
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