https://ria.ru/20230702/fedoseeva-shukshina-1881744582.html

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр - РИА Новости, 02.07.2023

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:09

2023-07-02T14:09

2023-07-02T23:28

культура

новости культуры

лидия федосеева-шукшина

москва

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность. "Она была выписана из больницы четыре дня назад, но сразу в реабилитационный центр. С таким диагнозом направляют только в реабилитационный центр, потому что требуется длительная реабилитация после инсульта", — сказала собеседница агентства.Шукшина добавила, что артистка находится в частном реабилитационном центре на территории Москвы. "У нее расписан каждый час. Ей занимаются врачи, надо восстанавливать двигательную функцию", — отметила она. Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание "Народный артист РСФСР".

https://ria.ru/20221025/insult-1826625650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, лидия федосеева-шукшина, москва