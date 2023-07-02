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В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС

В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.07.2023

В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС

Фейки о Запорожской АЭС рассчитаны на аудиторию западных стран, заявил РИА Новости журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T23:31

2023-07-02T23:31

2023-07-02T23:31

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Фейки о Запорожской АЭС рассчитаны на аудиторию западных стран, заявил РИА Новости журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич. "Что касается Каховской ГЭС или Запарожской АЭС - это действительно элементы информационной войны, они направлены в основном на западную аудиторию", - рассказал Малькевич. По словам Малькевича, для борьбы с фейками прозападной пропаганды необходимо создавать и работать над собственными платформами. "Нам нужно создавать свои платформы. Кстати, они появляются, мы этим и занимались в Общественной палате в прошлом созыве. Наконец появился аналог "Википедии" - энциклопедия "Рувики", которую сейчас в тестовом режиме запустили", - добавил он. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Киев продолжает осуществлять провокации в отношении ЗАЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции. Сайт "Рувики" 26 июня стал доступен для читателей в бета-версии.

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в мире, россия, киев, александр малькевич, запорожская аэс, василий небензя, оон