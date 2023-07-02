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В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС
В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС - РИА Новости, 02.07.2023
В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС
Фейки о Запорожской АЭС рассчитаны на аудиторию западных стран, заявил РИА Новости журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:31
2023-07-02T23:31
2023-07-02T23:31
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Фейки о Запорожской АЭС рассчитаны на аудиторию западных стран, заявил РИА Новости журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич. "Что касается Каховской ГЭС или Запарожской АЭС - это действительно элементы информационной войны, они направлены в основном на западную аудиторию", - рассказал Малькевич. По словам Малькевича, для борьбы с фейками прозападной пропаганды необходимо создавать и работать над собственными платформами. "Нам нужно создавать свои платформы. Кстати, они появляются, мы этим и занимались в Общественной палате в прошлом созыве. Наконец появился аналог "Википедии" - энциклопедия "Рувики", которую сейчас в тестовом режиме запустили", - добавил он. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Киев продолжает осуществлять провокации в отношении ЗАЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции. Сайт "Рувики" 26 июня стал доступен для читателей в бета-версии.
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в мире, россия, киев, александр малькевич, запорожская аэс, василий небензя, оон
В мире, Россия, Киев, Александр Малькевич, Запорожская АЭС, Василий Небензя, ООН
В Общественной палате рассказали о фейках про Запорожскую АЭС
Член Общественной палаты Малькевич: фейки о Запорожской АЭС были рассчитаны на Запад
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Фейки о Запорожской АЭС рассчитаны на аудиторию западных стран, заявил РИА Новости журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.
"Что касается Каховской ГЭС или Запарожской АЭС - это действительно элементы информационной войны, они направлены в основном на западную аудиторию", - рассказал Малькевич.
По словам Малькевича, для борьбы с фейками прозападной пропаганды необходимо создавать и работать над собственными платформами.
"Нам нужно создавать свои платформы. Кстати, они появляются, мы этим и занимались в Общественной палате в прошлом созыве. Наконец появился аналог "Википедии" - энциклопедия "Рувики", которую сейчас в тестовом режиме запустили", - добавил он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя
в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Киев
продолжает осуществлять провокации в отношении ЗАЭС, несмотря на усилия МАГАТЭ
по обеспечению безопасности станции.
Сайт "Рувики" 26 июня стал доступен для читателей в бета-версии.
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы