https://ria.ru/20230702/evropa-1881792058.html

Медведев: ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти

Медведев: ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев: ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти

Европейские компании надолго потеряли российский рынок, и теперь кусают локти, подсчитывая убытки, но из-за трусости перед заокеанским сюзереном молчат, заявил... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:30

2023-07-02T22:30

2023-07-02T22:31

экономика

россия

европа

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европейские компании надолго потеряли российский рынок, и теперь кусают локти, подсчитывая убытки, но из-за трусости перед заокеанским сюзереном молчат, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете". Он отметил, что связи с Европой существенно уменьшились, хоть и не исчезли полностью, а" с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком — значительно выросли", и товары из Европы, в которых нуждалась Россия, оказались замещены другими.

https://ria.ru/20230314/vozvraschenie-1857643519.html

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экономика, россия, европа, дмитрий медведев