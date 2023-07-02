https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html

Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже

Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже - РИА Новости, 02.07.2023

Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже

На Западе призывают сделать экономию новой привычкой. Во Франции население просят придерживаться "энергетической трезвости", не устанавливать кондиционер летом... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:03

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Западе призывают сделать экономию новой привычкой. Во Франции население просят придерживаться "энергетической трезвости", не устанавливать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов и не ездить быстрее 110 километров в час. Британский министр посоветовала людям есть побольше репы, местные СМИ убеждают читателей в том, что ежедневный душ вреден. Но европейцам и так приходится сокращать расходы на питание и медицинские услуги. Простые правилаВ стремлении наказать Россию западные политики не щадят собственных граждан. Цены на продукты и электричество продолжают расти, и далеко не все в ЕС способны субсидировать хотя бы домохозяйства. Вместо этого чиновники убеждают людей, что режим тотальной экономии — новая норма. Так, по словам министра энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше, дефицита электроэнергии летом не будет, но надо соблюдать "энергетическую трезвость". Среди прочего это подразумевает запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, открытые двери магазинов при включенном отоплении или кондиционере, сокращение освещения стадионов до и после матчей на 30% в вечернее время и на 50% в дневное, температуру в жилых и административных помещениях не больше 19 градусов зимой.В эфире радиостанции RTL Панье-Рюнаше объяснила, что летние ограничения — продолжение зимних (благодаря которым энергопотребление снизили на 12%, избежали отключений и сократили выбросы CO2 на 2,7%). А именно: не устанавливать кондиционер на температуру ниже 26 градусов, не ездить быстрее 110 километров в час, так как это уменьшает расход топлива на 20% и вообще "хорошо для планеты".Между тем, согласно опросу института изучения общественного мнения Elabe, 81% французов в мае по меньшей мере раз отказывал себе в медицинской помощи, покупке продуктов, товаров и услуг. Мясом пожертвовали 43%, рыбой — 34, пирожными и бисквитами — 27. Каждый третий выбирает варианты подешевле.В Британии, где цены на овощи выросли в несколько раз, министр окружающей среды Тереза Коффи объявила, что репа — хорошая замена салату и помидорам. Журнал The Spectator агитирует читателей отказаться от "дурной и надуманной привычки" мыться каждый день. Вместо "сливания денег в канализацию" надо перейти на одеколон с сильным запахом.Проделанная работаКонечно, у состоятельных европейцев не возникает проблем с оплатой счетов. Но многодетные семьи в Испании кормят детей в основном макаронами и рисом — не могут себе позволить мясо, рыбу и фрукты, сообщила министр труда Йоланда Диас. Лето добавило сложностей. Так, житель Мадрида Начо Матэ боится повторения прошлогодней жары: "похоже, у властей нет никакого плана на этот случай".Среднему классу тоже пришлось ужаться. "Коммуналка взлетела с 400 фунтов до тысячи с лишним. Экономим на кондиционерах, а правительство не принимает никаких мер, чтобы нам помочь", — возмущается Дэвид Блинкенсопп, графический дизайнер из Великобритании.Парижанка Аннетт Моро считает, что пенсионная реформа для президента Эммануэля Макрона — отвлекающий маневр. "Теперь всех заботит не столько энергосбережение и удорожание коммунальных услуг, сколько новый возраст выхода на пенсию", — указывает она.Найти виноватогоЧиновники видят недовольство населения и усердно ищут крайних. Традиционно в этой роли оказывается Россия. В Варшаве на штаб-квартире Нацбанка повесили билборд, объясняющий, что самый быстрый рост цен за четверть века вызван "вторжением Москвы на Украину и последствиями пандемии коронавируса". Любые обвинения в адрес Нацбанка и польского правительства — "кремлевский нарратив", уточняют авторы этого текста.Западные лидеры твердят о том же. Однако призывы "пострадать за Украину", "отстоять демократию" уже не вызывают прежнего энтузиазма. Люди устали от беженцев и требуют соблюдения собственных прав. Все больше англичан, приютивших украинцев, страдают от мошенничества и воровства, пишет Daily Mail. В Польше и Ирландии отменили бесплатное проживание для беженцев — из-за них серьезно пострадала туристическая сфера. Le Figaro сообщает о массовых протестах в Германии: немцев беспокоят проблемы с безопасностью и нехватка жилья.Тем не менее Запад продолжает усиливать антироссийские санкции. Премьер-министр Риши Сунак гарантировал Киеву бессрочную поддержку. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заверил: Украину примут в ЕС. А на саммите в Брюсселе обсуждают уже и военные миссии. Собственных же граждан чиновники просят проявить сознательность и на всем экономить.

https://ria.ru/20230529/produkty-1874309817.html

https://ria.ru/20230626/konfiskatsiya-1880005515.html

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европа, франция, евросоюз, великобритания, испания