Рейтинг@Mail.ru
Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.07.2023 (обновлено: 08:03 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html
Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже
Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже - РИА Новости, 02.07.2023
Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже
На Западе призывают сделать экономию новой привычкой. Во Франции население просят придерживаться "энергетической трезвости", не устанавливать кондиционер летом... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:00
2023-07-02T08:03
европа
франция
евросоюз
великобритания
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881414151_197:542:2875:2048_1920x0_80_0_0_6ff96b6e7571f65496c8e04520e6d37b.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Западе призывают сделать экономию новой привычкой. Во Франции население просят придерживаться "энергетической трезвости", не устанавливать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов и не ездить быстрее 110 километров в час. Британский министр посоветовала людям есть побольше репы, местные СМИ убеждают читателей в том, что ежедневный душ вреден. Но европейцам и так приходится сокращать расходы на питание и медицинские услуги. Простые правилаВ стремлении наказать Россию западные политики не щадят собственных граждан. Цены на продукты и электричество продолжают расти, и далеко не все в ЕС способны субсидировать хотя бы домохозяйства. Вместо этого чиновники убеждают людей, что режим тотальной экономии — новая норма. Так, по словам министра энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше, дефицита электроэнергии летом не будет, но надо соблюдать "энергетическую трезвость". Среди прочего это подразумевает запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, открытые двери магазинов при включенном отоплении или кондиционере, сокращение освещения стадионов до и после матчей на 30% в вечернее время и на 50% в дневное, температуру в жилых и административных помещениях не больше 19 градусов зимой.В эфире радиостанции RTL Панье-Рюнаше объяснила, что летние ограничения — продолжение зимних (благодаря которым энергопотребление снизили на 12%, избежали отключений и сократили выбросы CO2 на 2,7%). А именно: не устанавливать кондиционер на температуру ниже 26 градусов, не ездить быстрее 110 километров в час, так как это уменьшает расход топлива на 20% и вообще "хорошо для планеты".Между тем, согласно опросу института изучения общественного мнения Elabe, 81% французов в мае по меньшей мере раз отказывал себе в медицинской помощи, покупке продуктов, товаров и услуг. Мясом пожертвовали 43%, рыбой — 34, пирожными и бисквитами — 27. Каждый третий выбирает варианты подешевле.В Британии, где цены на овощи выросли в несколько раз, министр окружающей среды Тереза Коффи объявила, что репа — хорошая замена салату и помидорам. Журнал The Spectator агитирует читателей отказаться от "дурной и надуманной привычки" мыться каждый день. Вместо "сливания денег в канализацию" надо перейти на одеколон с сильным запахом.Проделанная работаКонечно, у состоятельных европейцев не возникает проблем с оплатой счетов. Но многодетные семьи в Испании кормят детей в основном макаронами и рисом — не могут себе позволить мясо, рыбу и фрукты, сообщила министр труда Йоланда Диас. Лето добавило сложностей. Так, житель Мадрида Начо Матэ боится повторения прошлогодней жары: "похоже, у властей нет никакого плана на этот случай".Среднему классу тоже пришлось ужаться. "Коммуналка взлетела с 400 фунтов до тысячи с лишним. Экономим на кондиционерах, а правительство не принимает никаких мер, чтобы нам помочь", — возмущается Дэвид Блинкенсопп, графический дизайнер из Великобритании.Парижанка Аннетт Моро считает, что пенсионная реформа для президента Эммануэля Макрона — отвлекающий маневр. "Теперь всех заботит не столько энергосбережение и удорожание коммунальных услуг, сколько новый возраст выхода на пенсию", — указывает она.Найти виноватогоЧиновники видят недовольство населения и усердно ищут крайних. Традиционно в этой роли оказывается Россия. В Варшаве на штаб-квартире Нацбанка повесили билборд, объясняющий, что самый быстрый рост цен за четверть века вызван "вторжением Москвы на Украину и последствиями пандемии коронавируса". Любые обвинения в адрес Нацбанка и польского правительства — "кремлевский нарратив", уточняют авторы этого текста.Западные лидеры твердят о том же. Однако призывы "пострадать за Украину", "отстоять демократию" уже не вызывают прежнего энтузиазма. Люди устали от беженцев и требуют соблюдения собственных прав. Все больше англичан, приютивших украинцев, страдают от мошенничества и воровства, пишет Daily Mail. В Польше и Ирландии отменили бесплатное проживание для беженцев — из-за них серьезно пострадала туристическая сфера. Le Figaro сообщает о массовых протестах в Германии: немцев беспокоят проблемы с безопасностью и нехватка жилья.Тем не менее Запад продолжает усиливать антироссийские санкции. Премьер-министр Риши Сунак гарантировал Киеву бессрочную поддержку. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заверил: Украину примут в ЕС. А на саммите в Брюсселе обсуждают уже и военные миссии. Собственных же граждан чиновники просят проявить сознательность и на всем экономить.
https://ria.ru/20230529/produkty-1874309817.html
https://ria.ru/20230626/konfiskatsiya-1880005515.html
европа
франция
великобритания
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881414151_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_aff6942b1b9b19d1ef2996fbd08e8ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, франция, евросоюз, великобритания, испания
Европа, Франция, Евросоюз, Великобритания, Испания

Кризиса нет. Европа просто стала жить хуже

© AFP 2023 / Jeff PachoudПокупатель в супермаркете во Вильфранше-сюр-Соне во Франции
Покупатель в супермаркете во Вильфранше-сюр-Соне во Франции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / Jeff Pachoud
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Западе призывают сделать экономию новой привычкой. Во Франции население просят придерживаться "энергетической трезвости", не устанавливать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов и не ездить быстрее 110 километров в час. Британский министр посоветовала людям есть побольше репы, местные СМИ убеждают читателей в том, что ежедневный душ вреден. Но европейцам и так приходится сокращать расходы на питание и медицинские услуги.

Простые правила

В стремлении наказать Россию западные политики не щадят собственных граждан. Цены на продукты и электричество продолжают расти, и далеко не все в ЕС способны субсидировать хотя бы домохозяйства. Вместо этого чиновники убеждают людей, что режим тотальной экономии — новая норма. Так, по словам министра энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше, дефицита электроэнергии летом не будет, но надо соблюдать "энергетическую трезвость". Среди прочего это подразумевает запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, открытые двери магазинов при включенном отоплении или кондиционере, сокращение освещения стадионов до и после матчей на 30% в вечернее время и на 50% в дневное, температуру в жилых и административных помещениях не больше 19 градусов зимой.
© AFP 2023 / Lionel Bonaventure Электрический автомобиль заряжается на станции в Тулузе, Франция
Электрический автомобиль заряжается на станции в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Lionel Bonaventure
Электрический автомобиль заряжается на станции в Тулузе, Франция
В эфире радиостанции RTL Панье-Рюнаше объяснила, что летние ограничения — продолжение зимних (благодаря которым энергопотребление снизили на 12%, избежали отключений и сократили выбросы CO2 на 2,7%). А именно: не устанавливать кондиционер на температуру ниже 26 градусов, не ездить быстрее 110 километров в час, так как это уменьшает расход топлива на 20% и вообще "хорошо для планеты".
Между тем, согласно опросу института изучения общественного мнения Elabe, 81% французов в мае по меньшей мере раз отказывал себе в медицинской помощи, покупке продуктов, товаров и услуг. Мясом пожертвовали 43%, рыбой — 34, пирожными и бисквитами — 27. Каждый третий выбирает варианты подешевле.
В Британии, где цены на овощи выросли в несколько раз, министр окружающей среды Тереза Коффи объявила, что репа — хорошая замена салату и помидорам. Журнал The Spectator агитирует читателей отказаться от "дурной и надуманной привычки" мыться каждый день. Вместо "сливания денег в канализацию" надо перейти на одеколон с сильным запахом.
Покупатели в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Дальше только по талонам. Европа перенимает опыт СССР
29 мая, 08:00

Проделанная работа

Конечно, у состоятельных европейцев не возникает проблем с оплатой счетов. Но многодетные семьи в Испании кормят детей в основном макаронами и рисом — не могут себе позволить мясо, рыбу и фрукты, сообщила министр труда Йоланда Диас. Лето добавило сложностей. Так, житель Мадрида Начо Матэ боится повторения прошлогодней жары: "похоже, у властей нет никакого плана на этот случай".
Среднему классу тоже пришлось ужаться. "Коммуналка взлетела с 400 фунтов до тысячи с лишним. Экономим на кондиционерах, а правительство не принимает никаких мер, чтобы нам помочь", — возмущается Дэвид Блинкенсопп, графический дизайнер из Великобритании.
© AFP 2023 / Javier SorianoМужчина разгружает автомобиль с солнечными батареями в Мадриде
Мужчина разгружает автомобиль с солнечными батареями в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AFP 2023 / Javier Soriano
Мужчина разгружает автомобиль с солнечными батареями в Мадриде
Парижанка Аннетт Моро считает, что пенсионная реформа для президента Эммануэля Макрона — отвлекающий маневр. "Теперь всех заботит не столько энергосбережение и удорожание коммунальных услуг, сколько новый возраст выхода на пенсию", — указывает она.

Найти виноватого

Чиновники видят недовольство населения и усердно ищут крайних. Традиционно в этой роли оказывается Россия. В Варшаве на штаб-квартире Нацбанка повесили билборд, объясняющий, что самый быстрый рост цен за четверть века вызван "вторжением Москвы на Украину и последствиями пандемии коронавируса". Любые обвинения в адрес Нацбанка и польского правительства — "кремлевский нарратив", уточняют авторы этого текста.
Президент Украины Владимир Зеленский обнимает журналистку во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад вырыл себе могилу. Ниже падать некуда
26 июня, 08:00
Западные лидеры твердят о том же. Однако призывы "пострадать за Украину", "отстоять демократию" уже не вызывают прежнего энтузиазма. Люди устали от беженцев и требуют соблюдения собственных прав. Все больше англичан, приютивших украинцев, страдают от мошенничества и воровства, пишет Daily Mail. В Польше и Ирландии отменили бесплатное проживание для беженцев — из-за них серьезно пострадала туристическая сфера. Le Figaro сообщает о массовых протестах в Германии: немцев беспокоят проблемы с безопасностью и нехватка жилья.
Тем не менее Запад продолжает усиливать антироссийские санкции. Премьер-министр Риши Сунак гарантировал Киеву бессрочную поддержку. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заверил: Украину примут в ЕС. А на саммите в Брюсселе обсуждают уже и военные миссии. Собственных же граждан чиновники просят проявить сознательность и на всем экономить.
 
ЕвропаФранцияЕвросоюзВеликобританияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала