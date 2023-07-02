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Рост производства в России превысил темпы в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
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22:08 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/ekonomika-1881790281.html
Рост производства в России превысил темпы в Европе, заявил Медведев
Рост производства в России превысил темпы в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Рост производства в России превысил темпы в Европе, заявил Медведев
Российская экономика ни в коей мере не разваливается, рост производства в РФ выше чем в Европе, а развитие есть во всех секторах, заявил зампредседателя Совбеза РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:08
2023-07-02T22:08
экономика
россия
европа
дмитрий медведев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская экономика ни в коей мере не разваливается, рост производства в РФ выше чем в Европе, а развитие есть во всех секторах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете". В статье Медведев отреагировал на ряд тезисов, которые озвучивают западные политики в отношении России, например, заявления о том, что "российская экономика разваливается". "Ни в коей мере. Рост производства куда выше, чем в Европе. Даже агентство Reuters признало: в апреле 2023 года активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд. При этом инфляция у нас существенно меньше, чем во многих западных странах. Она близка к историческому минимуму и составляет 2,9 процента. К концу года не поднимется выше 5 процентов. Тогда как, по прогнозу Европейской комиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6 процентам. На самом низком историческом уровне у нас безработица — 3,3 процента", - написал Медведев. Российский политик подчеркнул, что "развитие есть во всех секторах экономики". "По данным Росстата, в марте этого года объемы промышленного производства выросли по сравнению с прошлым мартом на 1,2 процента. В апреле их рост составил уже 5,2 процента. Впечатляющие успехи и в строительстве. Только в 2022 году объем строительных работ увеличился на 5,2 процента. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10 процентов. И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности, активно работаем на экспорт", - сообщил Медведев.
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экономика, россия, европа, дмитрий медведев, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Рост производства в России превысил темпы в Европе, заявил Медведев

Медведев: экономика России не разваливается, рост производства превысил темп в Европе

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская экономика ни в коей мере не разваливается, рост производства в РФ выше чем в Европе, а развитие есть во всех секторах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Российской газете".
В статье Медведев отреагировал на ряд тезисов, которые озвучивают западные политики в отношении России, например, заявления о том, что "российская экономика разваливается".
"Ни в коей мере. Рост производства куда выше, чем в Европе. Даже агентство Reuters признало: в апреле 2023 года активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд. При этом инфляция у нас существенно меньше, чем во многих западных странах. Она близка к историческому минимуму и составляет 2,9 процента. К концу года не поднимется выше 5 процентов. Тогда как, по прогнозу Европейской комиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6 процентам. На самом низком историческом уровне у нас безработица — 3,3 процента", - написал Медведев.
Российский политик подчеркнул, что "развитие есть во всех секторах экономики".
"По данным Росстата, в марте этого года объемы промышленного производства выросли по сравнению с прошлым мартом на 1,2 процента. В апреле их рост составил уже 5,2 процента. Впечатляющие успехи и в строительстве. Только в 2022 году объем строительных работ увеличился на 5,2 процента. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10 процентов. И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности, активно работаем на экспорт", - сообщил Медведев.
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ЭкономикаРоссияЕвропаДмитрий МедведевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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