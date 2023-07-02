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За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
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16:09 02.07.2023 (обновлено: 18:01 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/donbass-1881756308.html
За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ
За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ
За поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения, сообщил РИА Новости военнослужащий 85-й... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:09
2023-07-02T18:01
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. За поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения, сообщил РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг. "Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить", — рассказал собеседник агентства.По словам Варяга, на этом участке фронта за украинскими боевиками ведется круглосуточное наблюдение. "Постоянно проводим разведку, наблюдаем за ними: как действуют, где собираются, какие действия предпринимают против нас. "Птички", РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать", — подчеркнул он.Ранее в воскресенье в районе Белогоровки бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск призвали солдат ВСУ сложить оружие.Кроме того, разведчики 85-й бригады на минувшей неделе совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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Разведчик о позиционных боях за Белогоровку в Донбассе
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безопасность, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ

Российский военный с позывным Варяг сообщил о позиционных боях за Белогоровку в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. За поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения, сообщил РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг.
"Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить", — рассказал собеседник агентства.

В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что его бойцы и военнослужащие Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке, отодвинув украинские войска на полтора километра.

По словам Варяга, на этом участке фронта за украинскими боевиками ведется круглосуточное наблюдение.
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"Постоянно проводим разведку, наблюдаем за ними: как действуют, где собираются, какие действия предпринимают против нас. "Птички", РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать", — подчеркнул он.
Ранее в воскресенье в районе Белогоровки бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск призвали солдат ВСУ сложить оружие.
Кроме того, разведчики 85-й бригады на минувшей неделе совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих.
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