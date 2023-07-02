https://ria.ru/20230702/donbass-1881756308.html

За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ

За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023

За Белогоровку в ЛНР идут интенсивные бои, российские военные теснят ВСУ

За поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения, сообщил РИА Новости военнослужащий 85-й... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:09

2023-07-02T16:09

2023-07-02T18:01

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. За поселок Белогоровка в ЛНР идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения, сообщил РИА Новости военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг. "Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить", — рассказал собеседник агентства.По словам Варяга, на этом участке фронта за украинскими боевиками ведется круглосуточное наблюдение. "Постоянно проводим разведку, наблюдаем за ними: как действуют, где собираются, какие действия предпринимают против нас. "Птички", РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать", — подчеркнул он.Ранее в воскресенье в районе Белогоровки бойцы 2-го армейского корпуса Южной группировки войск призвали солдат ВСУ сложить оружие.Кроме того, разведчики 85-й бригады на минувшей неделе совершили налет на опорный пункт противника в этом районе, уничтожив несколько единиц бронетехники и порядка 20 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разведчик о позиционных боях за Белогоровку в Донбассе Варяг 2023-07-02T16:09 true PT3M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф