https://ria.ru/20230702/diversiya-1881771750.html

Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной

Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной - РИА Новости, 02.07.2023

Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной

Российские военные разбили диверсионную группу 95-й отдельной штурмовой бригады украинских десантно-штурмовых войск в районе Серебрянского лесничества под... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:21

2023-07-02T18:21

2023-07-02T20:21

специальная военная операция на украине

кременная

украина

луганская народная республика

рамзан кадыров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg

ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Российские военные разбили диверсионную группу 95-й отдельной штурмовой бригады украинских десантно-штурмовых войск в районе Серебрянского лесничества под Кременной в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен", — написал он.На опубликованных Кадыровым кадрах один из боевиков рассказал, что его обучали в Британии."Украинское командование их обманным путём отправило занять якобы пустые окопы и блиндаж. Что из этого получилось, вы теперь знаете", - добавил чеченский лидер, отметив, что такие случаи встречаются постоянно.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

кременная

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кременная, украина, луганская народная республика, рамзан кадыров, в мире