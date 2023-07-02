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Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной - РИА Новости, 02.07.2023
Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
Российские военные разбили диверсионную группу 95-й отдельной штурмовой бригады украинских десантно-штурмовых войск в районе Серебрянского лесничества под... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:21
2023-07-02T18:21
2023-07-02T20:21
специальная военная операция на украине
кременная
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Российские военные разбили диверсионную группу 95-й отдельной штурмовой бригады украинских десантно-штурмовых войск в районе Серебрянского лесничества под Кременной в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен", — написал он.На опубликованных Кадыровым кадрах один из боевиков рассказал, что его обучали в Британии."Украинское командование их обманным путём отправило занять якобы пустые окопы и блиндаж. Что из этого получилось, вы теперь знаете", - добавил чеченский лидер, отметив, что такие случаи встречаются постоянно.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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кременная, украина, луганская народная республика, рамзан кадыров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Украина, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров, В мире
Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
Кадыров: ВС России разбили под Кременной ДРГ бригады украинских десантно-штурмовых войск