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Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены

Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены - РИА Новости, 02.07.2023

Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:36

2023-07-02T16:36

2023-07-02T16:36

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австрия

россия

москва

александер шалленберг

welt

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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской Федерацией. "На официальном уровне - нет", - ответил Шалленберг на вопрос журналиста о таком диалоге. Он напомнил, что в Москве в "открытом" режиме работает австрийское посольство. "И больше тут нечего добавить", - подчеркнул он. В мае Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает неформальные контакты с российской стороной. В МИД РФ опровергли наличие таких контактов.

https://ria.ru/20230702/rossiya-1881751495.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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