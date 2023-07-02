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Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены - РИА Новости, 02.07.2023
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:36
2023-07-02T16:36
2023-07-02T16:36
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александер шалленберг
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской Федерацией. "На официальном уровне - нет", - ответил Шалленберг на вопрос журналиста о таком диалоге. Он напомнил, что в Москве в "открытом" режиме работает австрийское посольство. "И больше тут нечего добавить", - подчеркнул он. В мае Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает неформальные контакты с российской стороной. В МИД РФ опровергли наличие таких контактов.
https://ria.ru/20230702/rossiya-1881751495.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, россия, москва, александер шалленберг, welt
В мире, Австрия, Россия, Москва, Александер Шалленберг, Welt
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены
Глава МИД Австрии заявил, что Вена и Москва не поддерживают диалога на официальном уровне