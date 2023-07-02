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Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены - РИА Новости, 02.07.2023
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16:36 02.07.2023
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Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены - РИА Новости, 02.07.2023
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:36
2023-07-02T16:36
в мире
австрия
россия
москва
александер шалленберг
welt
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской Федерацией. "На официальном уровне - нет", - ответил Шалленберг на вопрос журналиста о таком диалоге. Он напомнил, что в Москве в "открытом" режиме работает австрийское посольство. "И больше тут нечего добавить", - подчеркнул он. В мае Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает неформальные контакты с российской стороной. В МИД РФ опровергли наличие таких контактов.
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в мире, австрия, россия, москва, александер шалленберг, welt
В мире, Австрия, Россия, Москва, Александер Шалленберг, Welt
Глава МИД Австрии высказался о диалоге Москвы и Вены

Глава МИД Австрии заявил, что Вена и Москва не поддерживают диалога на официальном уровне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАлександер Шалленберг
Александер Шалленберг - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Александер Шалленберг . Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF заявил, Австрия не поддерживает диалога на официальном уровне с Российской Федерацией.
"На официальном уровне - нет", - ответил Шалленберг на вопрос журналиста о таком диалоге.
Он напомнил, что в Москве в "открытом" режиме работает австрийское посольство.
"И больше тут нечего добавить", - подчеркнул он.
В мае Шалленберг сказал немецкой газете Welt, что Запад должен продолжать разговаривать с Россией, отметив, что его страна поддерживает неформальные контакты с российской стороной. В МИД РФ опровергли наличие таких контактов.
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