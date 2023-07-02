https://ria.ru/20230702/devochka-1881723996.html

В Самарской области пропала школьница

В Самарской области пропала школьница - РИА Новости, 02.07.2023

В Самарской области пропала школьница

Четырнадцатилетняя девочка пропала в городе Похвистнево Самарской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:31

2023-07-02T10:31

2023-07-02T10:32

происшествия

самарская область

похвистневский район

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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пропала в городе Похвистнево Самарской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 14-летней (девочки)... проживающей в городе Похвистнево, которая 1 июля текущего года вышла из дома, расположенного на улице Революционной, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении пресс-службы главка. Уточняется, что помощь в розыске девочки оказывают представители поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области и жители города. "Приметы разыскиваемой: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 152 сантиметра, глаза серо-зеленые, волосы прямые до плеч русые мелированные, губы полные, нос прямой. Была одета: кофта красного цвета, джинсы или трико, кроссовки белого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8 (84656) 2-34-68, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999-701-02-33", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230701/rebenok-1881605546.html

самарская область

похвистневский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, похвистневский район