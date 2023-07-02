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В Самарской области пропала школьница - РИА Новости, 02.07.2023
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10:31 02.07.2023 (обновлено: 10:32 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/devochka-1881723996.html
В Самарской области пропала школьница
В Самарской области пропала школьница - РИА Новости, 02.07.2023
В Самарской области пропала школьница
Четырнадцатилетняя девочка пропала в городе Похвистнево Самарской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:31
2023-07-02T10:32
происшествия
самарская область
похвистневский район
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пропала в городе Похвистнево Самарской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ. "Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 14-летней (девочки)... проживающей в городе Похвистнево, которая 1 июля текущего года вышла из дома, расположенного на улице Революционной, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении пресс-службы главка. Уточняется, что помощь в розыске девочки оказывают представители поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области и жители города. "Приметы разыскиваемой: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 152 сантиметра, глаза серо-зеленые, волосы прямые до плеч русые мелированные, губы полные, нос прямой. Была одета: кофта красного цвета, джинсы или трико, кроссовки белого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8 (84656) 2-34-68, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999-701-02-33", - отмечается в сообщении.
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самарская область
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происшествия, самарская область, похвистневский район
Происшествия, Самарская область, Похвистневский район
В Самарской области пропала школьница

Четырнадцатилетняя школьница 1 июля вышла из дома в городе Похвистнево и не вернулась

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пропала в городе Похвистнево Самарской области, полиция ведет поиски ребенка, сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД РФ.
«
"Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшей 14-летней (девочки)... проживающей в городе Похвистнево, которая 1 июля текущего года вышла из дома, расположенного на улице Революционной, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении пресс-службы главка.
Уточняется, что помощь в розыске девочки оказывают представители поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области и жители города.
"Приметы разыскиваемой: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 152 сантиметра, глаза серо-зеленые, волосы прямые до плеч русые мелированные, губы полные, нос прямой. Была одета: кофта красного цвета, джинсы или трико, кроссовки белого цвета. Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8 (84656) 2-34-68, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8-999-701-02-33", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСамарская областьПохвистневский район
 
 
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