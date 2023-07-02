https://ria.ru/20230702/chemodany-1881717196.html
В России выросли продажи чемоданов для ручной клади
В России выросли продажи чемоданов для ручной клади - РИА Новости, 02.07.2023
В России выросли продажи чемоданов для ручной клади
Продажи малогабаритных чемоданов, подходящих в качестве ручной клади, в России в мае-июне выросли на треть по сравнению с прошлым годом, говорится в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:12
2023-07-02T09:12
2023-07-02T09:12
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продажи малогабаритных чемоданов, подходящих в качестве ручной клади, в России в мае-июне выросли на треть по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого есть у РИА Новости. "Средний чек по малогабаритным чемоданам (под ручную кладь в самолетах) составил 3120 рублей, что на 17% больше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 34%", - показал анализ данных за май-июнь этого и прошлого года. Отмечается, что число покупок чемоданов в целом снизилось на 11%, а вот средний чек оказался на 5% больше уровня прошлого года (4350 рублей). По мнению авторов исследования, такой тренд связан скорее с удорожанием провоза багажа и ужесточением требований авиаперевозчиков. Непосредственно в аэропорту пассажиров зачастую просят размещать ручную кладь в специальные металлические формы для проверки габаритов. В случае несоответствия размерам ручную кладь приходится отправлять в багаж с соответствующей доплатой. "Таким образом, многие отпускники поспешили обновить чемоданы под необходимые требования. Неспроста в топе покупок таких товаров – изделия в тканевой обивке, позволяющей располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html
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россия, экономика
Туризм, Россия, Экономика
В России выросли продажи чемоданов для ручной клади
"Чек Индекс": продажи чемоданов для ручной клади в России за год подскочили на треть
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продажи малогабаритных чемоданов, подходящих в качестве ручной клади, в России в мае-июне выросли на треть по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого есть у РИА Новости.
«
"Средний чек по малогабаритным чемоданам (под ручную кладь в самолетах) составил 3120 рублей, что на 17% больше уровня прошлого года. Число покупок выросло на 34%", - показал анализ данных за май-июнь этого и прошлого года.
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Отмечается, что число покупок чемоданов в целом снизилось на 11%, а вот средний чек оказался на 5% больше уровня прошлого года (4350 рублей).
По мнению авторов исследования, такой тренд связан скорее с удорожанием провоза багажа и ужесточением требований авиаперевозчиков. Непосредственно в аэропорту пассажиров зачастую просят размещать ручную кладь в специальные металлические формы для проверки габаритов. В случае несоответствия размерам ручную кладь приходится отправлять в багаж с соответствующей доплатой.
«
"Таким образом, многие отпускники поспешили обновить чемоданы под необходимые требования. Неспроста в топе покупок таких товаров – изделия в тканевой обивке, позволяющей располагать вещи более компактно и при необходимости менять форму", - заключили аналитики.
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