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ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области - РИА Новости, 02.07.2023
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16:21 02.07.2023 (обновлено: 16:45 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/but-1881756978.html
ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области
ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области - РИА Новости, 02.07.2023
ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области
Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:21
2023-07-02T16:45
ульяновская область
виктор бут
леонид слуцкий (политик)
лдпр
политика
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САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщил РИА Новости координатор отделения Сергей Маринин. "Виктор Анатольевич выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — сказал он. В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, все эти обвинения он отвергал. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции эти решения отменили. Затем его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства, и в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным. Его приговорили к 25 годам тюрьмы. На родину Бут вернулся в декабре 2022-го, в результате обмена заключенными между Россией и США — Бута обменяли на Бритни Грайнер, отбывавшую в России девятилетний срок по делу о контрабанде наркотиков. После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.
https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html
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ульяновская область, виктор бут, леонид слуцкий (политик), лдпр, политика
Ульяновская область, Виктор Бут, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Политика
ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области

ЛДПР выдвинула Виктора Бута кандидатом в депутаты Заксобрания Ульяновской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Виктор Бут. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщил РИА Новости координатор отделения Сергей Маринин.
"Виктор Анатольевич выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — сказал он.
В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, все эти обвинения он отвергал. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции эти решения отменили. Затем его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства, и в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным. Его приговорили к 25 годам тюрьмы.
На родину Бут вернулся в декабре 2022-го, в результате обмена заключенными между Россией и США — Бута обменяли на Бритни Грайнер, отбывавшую в России девятилетний срок по делу о контрабанде наркотиков.
После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.
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