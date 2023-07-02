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ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области

ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области - РИА Новости, 02.07.2023

ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты в Ульяновской области

Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T16:21

2023-07-02T16:21

2023-07-02T16:45

ульяновская область

виктор бут

леонид слуцкий (политик)

лдпр

политика

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САРАТОВ, 2 июл — РИА Новости. Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области, сообщил РИА Новости координатор отделения Сергей Маринин. "Виктор Анатольевич выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — сказал он. В 2008 году Виктора Бута арестовали в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвиняли в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, все эти обвинения он отвергал. В Таиланде Бут выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но на стадии апелляции эти решения отменили. Затем его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства, и в 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным. Его приговорили к 25 годам тюрьмы. На родину Бут вернулся в декабре 2022-го, в результате обмена заключенными между Россией и США — Бута обменяли на Бритни Грайнер, отбывавшую в России девятилетний срок по делу о контрабанде наркотиков. После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.

https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ульяновская область, виктор бут, леонид слуцкий (политик), лдпр, политика