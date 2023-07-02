https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881779414.html

Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских

Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских - РИА Новости, 02.07.2023

Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских

Около 45 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками третью ночь подряд, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой министра... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:32

2023-07-02T19:32

2023-07-02T19:32

в мире

франция

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Около 45 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками третью ночь подряд, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой министра внутренних дел Жеральда Дарманена. "Жеральд Дарманен провел совещание по вопросам безопасности в это воскресенье после полудня и по этому случаю решил возобновить работу того же полицейского подразделения, что и в последние два дня, а именно 45 тысяч полицейских и жандармов, дислоцированных по всей Франции", - сообщают журналисты. Согласно информации телеканала, министр повторил строгие инструкции и снова попросил арестовать участников беспорядков как можно скорее. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере