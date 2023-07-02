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Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских
Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских - РИА Новости, 02.07.2023
Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских
Около 45 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками третью ночь подряд, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой министра... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T19:32
2023-07-02T19:32
2023-07-02T19:32
в мире
франция
жеральд дарманен
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Около 45 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками третью ночь подряд, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой министра внутренних дел Жеральда Дарманена. "Жеральд Дарманен провел совещание по вопросам безопасности в это воскресенье после полудня и по этому случаю решил возобновить работу того же полицейского подразделения, что и в последние два дня, а именно 45 тысяч полицейских и жандармов, дислоцированных по всей Франции", - сообщают журналисты. Согласно информации телеканала, министр повторил строгие инструкции и снова попросил арестовать участников беспорядков как можно скорее. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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РИА Новости
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в мире, франция, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских
BFMTV: во Франции на третью ночь беспорядков задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости.
Около 45 тысяч полицейских и жандармов будут задействованы во Франции для борьбы с беспорядками третью ночь подряд, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой министра внутренних дел Жеральда Дарманена.
"Жеральд Дарманен провел совещание по вопросам безопасности в это воскресенье после полудня и по этому случаю решил возобновить работу того же полицейского подразделения, что и в последние два дня, а именно 45 тысяч полицейских и жандармов, дислоцированных по всей Франции", - сообщают журналисты.
Согласно информации телеканала, министр повторил строгие инструкции и снова попросил арестовать участников беспорядков как можно скорее.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта