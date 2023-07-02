https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881764606.html

Бабушка убитого в Нантере подростка призвала прекратить беспорядки

Бабушка убитого в Нантере подростка призвала прекратить беспорядки - РИА Новости, 02.07.2023

Бабушка убитого в Нантере подростка призвала прекратить беспорядки

Бабушка убитого в Нантере подростка по имени Надия призвала участников беспорядков остановиться и осудила использование его смерти в качестве предлога для... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:31

2023-07-02T17:31

2023-07-02T19:48

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

нантер

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ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Бабушка убитого в Нантере подростка по имени Надия призвала участников беспорядков остановиться и осудила использование его смерти в качестве предлога для погромов, об этом она заявила в интервью телеканалу BFMTV."Я виню только полицейского, который убил моего внука. Хорошо, что полицейские здесь. Людям, которые ломают все, я говорю: "Прекратите". Они воспользовались предлогом Наэля (имя убитого подростка. — Прим. ред.). Нужно, чтобы они остановились, чтобы не разбивали витрины, <...> школы, <...> автобусы с мамами. Прекратите: это мамы едут на автобусах, это мамы гуляют на улице, надо все успокоить", — сказала она.Женщина отметила, что доверяет французскому правосудию и выступает за привлечение участников протестов к ответственности за их действия. Массовые беспорядки во Франции длятся уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, он отказался выполнять их требования.Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит магазины и банки. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты. Задержаны около двух с половиной тысяч человек, треть из них — несовершеннолетние.В воскресенье издание 20Minutes со ссылкой на полицию сообщило о задержании семи человек, шестеро из которых несовершеннолетние, в швейцарском городе Лозанна. Они устроили погромы и нападения на силовиков, "вдохновившись ситуацией в соседней Франции".

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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Столкновения с полицией и мародерство: беспорядки во Франции Столкновения с полицией и мародерство: беспорядки во Франции 2023-07-02T17:31 true PT0M42S

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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, нантер