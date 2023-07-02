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В Совфеде рассказали, кому могут быть выгодны беспорядки во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
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13:50 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881743125.html
В Совфеде рассказали, кому могут быть выгодны беспорядки во Франции
В Совфеде рассказали, кому могут быть выгодны беспорядки во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
В Совфеде рассказали, кому могут быть выгодны беспорядки во Франции
Беспорядки во Франции могут быть на руку Вашингтону и Лондону, мечтающим о 100% доминировании в Европе, где Париж - третий лишний, считает глава комиссии... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:50
2023-07-02T13:50
в мире
франция
андрей климов
европа
эммануэль макрон
совет федерации рф
шарль де голль
сша
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Беспорядки во Франции могут быть на руку Вашингтону и Лондону, мечтающим о 100% доминировании в Европе, где Париж - третий лишний, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних. В своем Telegram-канале Климов напомнил, что 55 лет назад в Париже вспыхнули студенческие волнения, итогом которых стала отставка президента Шарля Де Голля. "Автор сторонник версии, где Вашингтон в 1960-е активно использовал революционное студенчество для мести величайшему французскому президенту за его самостоятельную политику, включая борьбу за независимость Европы от США, подрыв мощи НАТО и сотрудничество "от Атлантики до Урала" с акцентом на дружбу с Москвой", - отметил он. Конечно "финансовому Моцарту" Эммануэлю Макрону до боевого генерала Де Голля "как вороне до орла, но всё-таки в последние годы моложавый французский президент периодически затрагивает неудобные для янки темы (то заявит о "смерти мозга НАТО", то пробует возглавить "объединённую Европу", то хочет "до Путина дозвониться")", - написал сенатор. Достаточно ли "мышиной возни" Макрона на европейском пространстве для организации против него переворота при помощи французских "низов" – "не думаю, зато бешенство молодёжи африкано-арабского происхождения, ставшего следствием неолиберальных экспериментов французской элиты и её высокомерия по отношению к "джунглям" вполне могли оказаться на руку вашингтонско-лондонскому политическому сообществу, мечтающему о 100% доминировании в Европе, где Париж - третий лишний", подчеркнул законодатель. К тому же Франция - единственная в ЕС ядерная держава и постоянный член СБ ООН, то есть "контроль над её политическим пространством англосаксы мечтают иметь тотальным, свободным даже от символических импровизаций каких-то там макронов", считает Климов.
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в мире, франция, андрей климов, европа, эммануэль макрон, совет федерации рф, шарль де голль, сша, великобритания
В мире, Франция, Андрей Климов, Европа, Эммануэль Макрон, Совет Федерации РФ, Шарль де Голль, США, Великобритания
В Совфеде рассказали, кому могут быть выгодны беспорядки во Франции

Сенатор Климов допустил, что беспорядки во Франции могут быть на руку Вашингтону и Лондону

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкГорящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Горящие автомобили во время беспорядков во французском Нантере
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Беспорядки во Франции могут быть на руку Вашингтону и Лондону, мечтающим о 100% доминировании в Европе, где Париж - третий лишний, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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В своем Telegram-канале Климов напомнил, что 55 лет назад в Париже вспыхнули студенческие волнения, итогом которых стала отставка президента Шарля Де Голля. "Автор сторонник версии, где Вашингтон в 1960-е активно использовал революционное студенчество для мести величайшему французскому президенту за его самостоятельную политику, включая борьбу за независимость Европы от США, подрыв мощи НАТО и сотрудничество "от Атлантики до Урала" с акцентом на дружбу с Москвой", - отметил он.
Конечно "финансовому Моцарту" Эммануэлю Макрону до боевого генерала Де Голля "как вороне до орла, но всё-таки в последние годы моложавый французский президент периодически затрагивает неудобные для янки темы (то заявит о "смерти мозга НАТО", то пробует возглавить "объединённую Европу", то хочет "до Путина дозвониться")", - написал сенатор.
Достаточно ли "мышиной возни" Макрона на европейском пространстве для организации против него переворота при помощи французских "низов" – "не думаю, зато бешенство молодёжи африкано-арабского происхождения, ставшего следствием неолиберальных экспериментов французской элиты и её высокомерия по отношению к "джунглям" вполне могли оказаться на руку вашингтонско-лондонскому политическому сообществу, мечтающему о 100% доминировании в Европе, где Париж - третий лишний", подчеркнул законодатель.
К тому же Франция - единственная в ЕС ядерная держава и постоянный член СБ ООН, то есть "контроль над её политическим пространством англосаксы мечтают иметь тотальным, свободным даже от символических импровизаций каких-то там макронов", считает Климов.
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В миреФранцияАндрей КлимовЕвропаЭммануэль МакронСовет Федерации РФШарль де ГолльСШАВеликобритания
 
 
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