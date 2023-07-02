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Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек - РИА Новости, 02.07.2023
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек
Число погибших при столкновении в субботу трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось с трех до четырех человек, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:59
2023-07-02T23:59
2023-07-02T23:59
происшествия
авто
саратовская область
красноармейский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при столкновении в субботу трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось с трех до четырех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД. В субботу на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. По данным областного правительства, в результате ДТП на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района погибли три человека. В минздраве региона уточнили, что пострадали в ДТП шесть человек, в том числе трое детей, причем один из пострадавших - мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимации. "Четвертый пассажир автомобиля ВАЗ-2110 был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В прокуратуре области ранее отметили, что погибший водитель ВАЗ-2110 стал вероятным виновником ДТП из-за выезда на встречную полосу.
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происшествия, авто, саратовская область, красноармейский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, Красноармейский район, ГИБДД МВД РФ
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек
Число жертв ДТП с двумя автомобилями на саратовской трассе возросло до четырех человек