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Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек - РИА Новости, 02.07.2023
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23:59 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/avariya-1881798555.html
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек - РИА Новости, 02.07.2023
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек
Число погибших при столкновении в субботу трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось с трех до четырех человек, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T23:59
2023-07-02T23:59
происшествия
авто
саратовская область
красноармейский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при столкновении в субботу трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось с трех до четырех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД. В субботу на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. По данным областного правительства, в результате ДТП на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района погибли три человека. В минздраве региона уточнили, что пострадали в ДТП шесть человек, в том числе трое детей, причем один из пострадавших - мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимации. "Четвертый пассажир автомобиля ВАЗ-2110 был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В прокуратуре области ранее отметили, что погибший водитель ВАЗ-2110 стал вероятным виновником ДТП из-за выезда на встречную полосу.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
саратовская область
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происшествия, авто, саратовская область, красноармейский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, Красноармейский район, ГИБДД МВД РФ
Число жертв ДТП на саратовской трассе возросло до четырех человек

Число жертв ДТП с двумя автомобилями на саратовской трассе возросло до четырех человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Число погибших при столкновении в субботу трех автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось с трех до четырех человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
В субботу на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. По данным областного правительства, в результате ДТП на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района погибли три человека. В минздраве региона уточнили, что пострадали в ДТП шесть человек, в том числе трое детей, причем один из пострадавших - мужчина 30 лет с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии находится в реанимации.
"Четвертый пассажир автомобиля ВАЗ-2110 был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
В прокуратуре области ранее отметили, что погибший водитель ВАЗ-2110 стал вероятным виновником ДТП из-за выезда на встречную полосу.
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ПроисшествияАвтоСаратовская областьКрасноармейский районГИБДД МВД РФ
 
 
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