https://ria.ru/20230702/avariya-1881793292.html

В ДТП в станице на Кубани погибли три человека

В ДТП в станице на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 02.07.2023

В ДТП в станице на Кубани погибли три человека

Три человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:45

2023-07-02T22:45

2023-07-02T22:45

происшествия

краснодарский край

авто

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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером в Новопокровском районе на Кубани. Водитель автомобиля Geely не предоставила преимущество в движении BMW на нерегулируемом перекрестке. "В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, все участники ДТП совершеннолетние. По факту аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

краснодарский край

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2023

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происшествия, краснодарский край, авто