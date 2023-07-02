Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в станице на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/avariya-1881793292.html
В ДТП в станице на Кубани погибли три человека
В ДТП в станице на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 02.07.2023
В ДТП в станице на Кубани погибли три человека
Три человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:45
2023-07-02T22:45
происшествия
краснодарский край
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875387831_152:399:3083:2048_1920x0_80_0_0_c9e526f130d24c44acc105eee5df536e.jpg
КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером в Новопокровском районе на Кубани. Водитель автомобиля Geely не предоставила преимущество в движении BMW на нерегулируемом перекрестке. "В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, все участники ДТП совершеннолетние. По факту аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875387831_793:376:3023:2048_1920x0_80_0_0_a50e4d1165cfa5f212be8cd4d9677abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, авто
Происшествия, Краснодарский край, Авто
В ДТП в станице на Кубани погибли три человека

В ДТП в станице на Кубани погибли три человека, еще одна женщина пострадала

© iStock.com / Aleksei AndreevЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© iStock.com / Aleksei Andreev
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Три человека погибли, еще одна женщина госпитализирована в результате ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в воскресенье вечером в Новопокровском районе на Кубани. Водитель автомобиля Geely не предоставила преимущество в движении BMW на нерегулируемом перекрестке.
"В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель BMW и два его пассажира. Предполагаемая виновница ДТП госпитализирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, все участники ДТП совершеннолетние. По факту аварии проводится проверка.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияКраснодарский крайАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала