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Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 02.07.2023
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13:10 02.07.2023 (обновлено: 14:03 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ataki-1881738404.html
Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении
Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 02.07.2023
Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении
За минувшие сутки Южная группировка российских войск отразила на Донецком направлении 11 атак ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:10
2023-07-02T14:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За минувшие сутки Южная группировка российских войск отразила на Донецком направлении 11 атак ВСУ, заявили в Минобороны.По информации ведомства, противник пытался атаковать на территории ДНР, в районах Артемовска, Водяного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Марьинки."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке.Кроме того, в районах Северска и Григоровки уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника, а также ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Украинские войска потеряли там не менее 95 человек, танк, две БМП, бронемашину, пикап и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" сорвала украинскую атаку в районе Никольского. Кроме того, на Времевском выступе, близ Ровнополя, уничтожена ДРГ, а в районе Макаровки нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники противника. На Запорожском направлении авиация группировки "Восток" нанесла удар по подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этих направлениях составили около 150 военнослужащих, танк, две БМП, две бронемашины, три автомобиля и гаубицу FH70.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две украинские атаки, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ, ликвидировали группу диверсантов и уничтожили два склада боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Там украинские войска потеряли около 40 бойцов, бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове в районе Антоновского моста. Кроме того, за сутки там уничтожено порядка 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 108 районах. В Харьковской области, на железнодорожных станциях в районах Балаклеи и Чугуева, удалось разбомбить доставленную из центральных и западных районов Украины военную технику, а на территории ДНР — пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. Силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
https://radiosputnik.ria.ru/20230702/tankisty-1881716901.html
https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881683284.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении

Минобороны: группировка "Юг" успешно отбила за сутки 11 атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За минувшие сутки Южная группировка российских войск отразила на Донецком направлении 11 атак ВСУ, заявили в Минобороны.
По информации ведомства, противник пытался атаковать на территории ДНР, в районах Артемовска, Водяного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Марьинки.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке.
Кроме того, в районах Северска и Григоровки уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника, а также ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Украинские войска потеряли там не менее 95 человек, танк, две БМП, бронемашину, пикап и две гаубицы Д-30.
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Вчера, 08:55
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" сорвала украинскую атаку в районе Никольского. Кроме того, на Времевском выступе, близ Ровнополя, уничтожена ДРГ, а в районе Макаровки нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники противника.
На Запорожском направлении авиация группировки "Восток" нанесла удар по подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этих направлениях составили около 150 военнослужащих, танк, две БМП, две бронемашины, три автомобиля и гаубицу FH70.

Купянское и Херсонское направления

На Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две украинские атаки, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ, ликвидировали группу диверсантов и уничтожили два склада боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Там украинские войска потеряли около 40 бойцов, бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20.
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Источник: российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в ДНР
1 июля, 20:16
На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове в районе Антоновского моста. Кроме того, за сутки там уничтожено порядка 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 108 районах.
В Харьковской области, на железнодорожных станциях в районах Балаклеи и Чугуева, удалось разбомбить доставленную из центральных и западных районов Украины военную технику, а на территории ДНР — пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.
Силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
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1 июля, 15:43
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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