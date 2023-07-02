https://ria.ru/20230702/ataki-1881738404.html

Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении

Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении - РИА Новости, 02.07.2023

Российские военные успешно отразили 11 атак на Донецком направлении

За минувшие сутки Южная группировка российских войск отразила на Донецком направлении 11 атак ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:10

2023-07-02T13:10

2023-07-02T14:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. За минувшие сутки Южная группировка российских войск отразила на Донецком направлении 11 атак ВСУ, заявили в Минобороны.По информации ведомства, противник пытался атаковать на территории ДНР, в районах Артемовска, Водяного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Марьинки."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, буксируемое орудие М119 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке.Кроме того, в районах Северска и Григоровки уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Краснолиманское, Южно-Донецкое и Запорожское направления На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника, а также ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Украинские войска потеряли там не менее 95 человек, танк, две БМП, бронемашину, пикап и две гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" сорвала украинскую атаку в районе Никольского. Кроме того, на Времевском выступе, близ Ровнополя, уничтожена ДРГ, а в районе Макаровки нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники противника. На Запорожском направлении авиация группировки "Восток" нанесла удар по подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этих направлениях составили около 150 военнослужащих, танк, две БМП, две бронемашины, три автомобиля и гаубицу FH70.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили две украинские атаки, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад ВСУ, ликвидировали группу диверсантов и уничтожили два склада боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Там украинские войска потеряли около 40 бойцов, бронемашину, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове в районе Антоновского моста. Кроме того, за сутки там уничтожено порядка 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 108 районах. В Харьковской области, на железнодорожных станциях в районах Балаклеи и Чугуева, удалось разбомбить доставленную из центральных и западных районов Украины военную технику, а на территории ДНР — пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. Силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и 14 беспилотников, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

https://radiosputnik.ria.ru/20230702/tankisty-1881716901.html

https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881683284.html

донецкая народная республика

артемовск

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донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)