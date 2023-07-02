https://ria.ru/20230702/ataki-1881738304.html

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.07.2023

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 95 украинских военных, семь единиц техники, а также... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:10

2023-07-02T13:10

2023-07-02T13:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 95 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Терны, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР, а в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ."За сутки уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в минобороны.

https://ria.ru/20230702/pvo-1881739733.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика