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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 02.07.2023 (обновлено: 13:29 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ataki-1881738304.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.07.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 95 украинских военных, семь единиц техники, а также... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:10
2023-07-02T13:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 95 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Терны, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР, а в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ."За сутки уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в минобороны.
https://ria.ru/20230702/pvo-1881739733.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России за сутки пресекли деятельность украинской ДРГ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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Военнослужащий ВС РФ разговаривает по полевому телефону в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за сутки отразила три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожила до 95 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность одной группы украинских диверсантов, сообщили в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в районах Терны, Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР, а в районе населенного пункта Кузьмино в ЛНР пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
"За сутки уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в минобороны.
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 14 дронов
Вчера, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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